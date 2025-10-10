Киберэксперт дал совет, как не повестись на ИИ-пранк с незваными гостями

Киберэксперт дал совет, как не повестись на ИИ-пранк с незваными гостями Киберэксперт Зубарев: критическое мышление поможет уберечь себя от ИИ-пранков

Чтобы не стать жертвой нейросетевых пранков с незваными гостями, важно развивать критическое мышление, заявил «Москве 24» разработчик российского ИИ Сергей Зубарев. Так он отреагировал на популярный среди зумеров розыгрыш родителей. В ходе него молодежь отправляет в семейные чаты созданные с помощью ИИ-фотографии, сделанные дома с якобы приглашенными знакомыми.

Даже специалист не может 100-процентно отличить. Единственный вариант, который сейчас рассматриваю, — это обязательная маркировка, — отметил Зубарев.

Он отметил, что маркировку ИИ-контента уже активно используется в мире. Подобным образом, к примеру, поступает американская компания Open AI.

В Роскачестве ранее предупредили, что злоумышленники с помощью нейросетей создают цифровые копии умерших и используют их для обмана потенциальных жертв. По данным ведомства, соответствующие разработки создавались в терапевтических целях — для помощи людям, переживающим утрату близкого человека.