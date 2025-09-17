Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 16:49

Родственники потребовали вырыть из могилы тело бойца СВО

В Волгограде вдова и семья погибшего военного спорят о месте его захоронения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Волгоградской области родственники потребовали эксгумации тела военнослужащего, погибшего в зоне спецоперации, сообщает портал V1.RU. Мужчину похоронили в рабочем поселке Рудня, однако часть семьи настаивает на перезахоронении.

По словам племянницы погибшего, в назначенный срок машина из ростовского морга не доставила тело. Позже она узнала о похоронах из публикации в соцсети, сделанной вдовой. Родственники утверждают, что за время поисков женщина вела активную жизнь, снимала ролики и высказывалась о материальной стороне происходящего. Теперь они намерены обратиться в суд.

Однако вдова бойца рассказала, что он сам хотел быть похороненным в Рудне. И она всего лишь выполнила его последнее пожелание.

Я сделала так, как он просил, и тот год, что его искали, — это был кромешный ад, — поделилась вдова бойца.

Ранее в Калининградской области неизвестные осквернили могилу военнослужащего, погибшего в ходе СВО. Злоумышленники похитили песок, заготовленный для установки памятника, в присутствии матери погибшего. Вандалы скрылись до прибытия правоохранителей.

Волгоград
СВО
бойцы
захоронения
