Родственники потребовали вырыть из могилы тело бойца СВО В Волгограде вдова и семья погибшего военного спорят о месте его захоронения

В Волгоградской области родственники потребовали эксгумации тела военнослужащего, погибшего в зоне спецоперации, сообщает портал V1.RU. Мужчину похоронили в рабочем поселке Рудня, однако часть семьи настаивает на перезахоронении.

По словам племянницы погибшего, в назначенный срок машина из ростовского морга не доставила тело. Позже она узнала о похоронах из публикации в соцсети, сделанной вдовой. Родственники утверждают, что за время поисков женщина вела активную жизнь, снимала ролики и высказывалась о материальной стороне происходящего. Теперь они намерены обратиться в суд.

Однако вдова бойца рассказала, что он сам хотел быть похороненным в Рудне. И она всего лишь выполнила его последнее пожелание.

Я сделала так, как он просил, и тот год, что его искали, — это был кромешный ад, — поделилась вдова бойца.

Ранее в Калининградской области неизвестные осквернили могилу военнослужащего, погибшего в ходе СВО. Злоумышленники похитили песок, заготовленный для установки памятника, в присутствии матери погибшего. Вандалы скрылись до прибытия правоохранителей.