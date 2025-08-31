Боярский, Немоляева, Щербаков. Чем болеют звезды в возрасте: узнали детали

У 88-летнего народного артиста России Юрия Назарова обнаружили проблемы с сердцем, врачи рекомендовали ему меньше нервничать и больше отдыхать. Его 75-летний тезка Куклачев перенес инфаркт. Народному артисту РФ Борису Щербакову пришлось заново учиться передвигаться. Как себя чувствуют звезды на пенсии — в материале NEWS.ru.

Что известно о состоянии Юрия Назарова

Звезда фильма «Маленькая Вера» Юрий Назаров объяснил NEWS.ru, какие у него проблемы со здоровьем. «Сердечко прихватывает периодически. Врачи советуют больше отдыхать и не нервничать. И правильно питаться. Я специалистов слушаюсь, хотя и не всегда. Иногда нарушаю режим, приходится — я все-таки работаю: съемки, занятия со студентами, творческие гастроли», — признался актер.



Юрий Назаров Фото: RAZMIK ZACKARYAN/Global Look Press

Он добавил, что после перенесенной в 2022 году двусторонней пневмонии понял, что «уже не мальчик, и здоровье надо беречь».

88-летняя народная артистка РФ Светлана Немоляева была госпитализирована из-за проблем с сердцем со съемочной площадки. Она играла роль в фильме «Буратино», когда у нее внезапно потемнело в глазах. Позже врачи диагностировали сердечный приступ, в больнице провели операцию.

«Как может себя чувствовать человек, которому много лет? То так, то сяк. Барахлит давление по утрам. Но жить можно. Уже выпустила спектакль в родном для меня театре имени Маяковского, у нас уже начался сезон», — рассказала NEWS.ru артистка.

Сосудистый хирург Владислав Деркач, работающий со многими звездами в возрасте, отметил в беседе с NEWS.ru, что деятели культуры более подвержены сердечным заболеваниям, чем их ровесники нетворческих профессий. По его мнению, это связано со стрессами из-за выступлений, ненормированным рабочим графиком и перелетами со сменой часовых поясов во время гастролей.

«Все это мощнейшие факторы риска развития гормональных штормов, как следствие — артериальной гипертензии, аритмий, инфарктов и инсультов. Сердце болит и страдает чаще, чем у людей более спокойных профессий. К тому же постоянное пребывание среди большого количества людей — на гастролях, съемках — снижает иммунитет», — отметил эксперт.

Он предположил, что перенесенные инсульты 71-летней актрисы Елены Прокловой и 67-летней Елены Кондулайнен также могли быть связаны со стрессовыми ситуациями в их профессиональной деятельности.

Какие проблемы со здоровьем у Куклачева

Дрессировщик Юрий Куклачев переволновался накануне празднования 75-летия и юбилейного концерта. Он попал в больницу с инфарктом. Народный артист РФ признался NEWS.ru, что врачи буквально вытащили его с того света, проведя операцию на сердце и установив пять стентов. «Шучу, что у меня теперь железное сердце», — сказал артист.



Юрий Куклачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Деркач объяснил, что врачи буквально спасли Куклачева. «Надо понимать, что операция на сердце дает пожилым людям второй шанс на жизнь только при соблюдении перечня обязательных условий по коррекции своего образа жизни», — объяснил специалист.

Он уточнил, что артист теперь должен принимать назначенные кардиологом препараты строго по схеме, и «никакой самодеятельности», иначе могут быть последствия.

Куклачев заверил NEWS.ru, что жена контролирует его прием лекарств по часам.

Почему Борис Щербаков мог остаться обездвиженным

Отметивший в 2025 году 80-летие Юрий Антонов давно жалуется на проблемы с ногами: у него болят коленные чашечки. Несколько лет назад он перенес операцию в Австрии. На публичных мероприятиях он передвигается с помощью палочки.

75-летний народный артист России Борис Щербаков из-за проблем с ногами дважды за минувшее лето попадал в больницу. Сначала он упал на даче, а затем дома, повредив шейку бедра. В итоге ему провели операцию по замене сустава, иначе он бы мог остаться фактически обездвиженным. Недавно 78-летняя диктор Татьяна Судец тоже перенесла такое хирургическое вмешательство.

Народный артист России Михаил Боярский некоторое время назад также упал и сломал ребро, после чего долго восстанавливался.

90-летний Василий Ливанов передвигается с помощью ходунков. Ранее он перенес операцию на сердце. Врачи пока не рекомендовали ему проводить хирургическое вмешательство на ногах из-за ослабленного организма.

«К сожалению, пожилому возрасту свойственна хрупкость костей. Это зависит в первую очередь от наследственности, то есть имеет прямую генетическую предрасположенность. Плюс образ жизни и питание — к примеру, курильщики намного сильнее подвержены переломам», — отметил Деркач.

Специалист рекомендует людям в возрасте питаться 5–7 раз в день небольшими порциями. Среди полезных продуктов он назвал цельнозерновые (бурый рис, киноа, овсянка, цельнозерновой хлеб), полезные жиры (авокадо, орехи, жирная рыба) и белок (рыба, птица, бобовые). Также эксперт советовал ограничить употребление сахара, белого хлеба, соли и колбас в любом возрасте, причем не временно, а на постоянной основе.

Врач рекомендовал Боярскому, который курит много лет, постараться отказаться от этой вредной привычки.

Из-за чего появились проблемы со здоровьем у Киркорова

Деркач добавил, что болезни, свойственные пожилым артистам, могут быть и у более молодых звезд. В качестве примеров он привел 58-летнего Филиппа Киркорова и 61-летнего Михаила Ефремова.

«Трагедия Киркорова — классический пример того, как образ жизни опережает возраст. Сахарный диабет второго типа чаще всего не врожденное заболевание, а следствие как раз нездорового питания и стрессов… Головокружения и падения могут быть одним из осложнений диабета, нейропатия — поражение нервов, ведущее к неустойчивости, связана с колебанием уровня сахара в крови. Или это проблема сердечно-сосудистой системы — скачки давления», — уточнил специалист.



Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Он посоветовал Киркорову пройти полное обследование у невролога, кардиолога и сосудистого хирурга для назначения лечения.

По мнению Деркача, здоровье Ефремова тоже вызывает опасения. Эксперт рекомендовал артисту восстанавливать форму с помощью физнагрузок, плавания и ходьбы. «Последствием подобного стресса являются тяжелые депрессивные расстройства, включая ПТСР — посттравматическое, также обострение хронических заболеваний. Высокий риск сердечно-сосудистых катастроф, суицидальные мысли», — отметил собеседник.

Он добавил, что Ефремову показана кардиореабилитация под контролем врачей и следует отказаться от вредных привычек. По словам специалиста, актеру стоит бросить курить.

«Также рекомендована работа с психологом для того, чтобы убрать чувство вины, которое является разрушающим здоровье фактором», — резюмировал эксперт.

