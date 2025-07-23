Смерть матери, возвращение в РФ из Италии: как живет «жена Светлакова»

Звезда фильма «Наша Russia. Турция» Юлия Живейнова, сыгравшая жену героя Сергея Светлакова вернулась из Италии в Россию. Ранее она снималась в картинах режиссеров Владимира Меньшова «Ширли-мырли», Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов — 2» и многих других. Почему Живейнова не могла вернуться на родину около 10 лет и как живет сейчас — в материале NEWS.ru.

Почему «жена Светлакова» более 10 лет не была в России

Живейнова родилась и выросла в Москве в семье кандидатов педагогических наук. По первому образованию Юлия — социальный педагог и защитила кандидатскую диссертацию.

Еще в нулевых, отправившись в Италию по студенческому обмену, она познакомилась со школьным преподавателем Клементе Феррара, за которого позже вышла замуж. Юлия жила на две страны, снимаясь в кино в Европе и в России. Навещая в Москве родную сестру, актриса познакомилась с ее соседкой-пенсионеркой, которая одна воспитывала двухлетнюю внучку Кристину.

Как рассказала пожилая женщина Живейновой, родители ребенка погибли. По словам Юлии, пенсионерка уговорила артистку взять девочку под опеку. Актриса оформила все необходимые документы. Через несколько лет выяснилось, что мать и отец девочки находились в тюрьме. Выйдя на свободу, они решили забрать ребенка.

«Итальянские суды приняли нашу сторону. А вот российский постановил вернуть девочку биологической матери. А Кристине было уже лет 8. Тех родителей не помнила, не знала, ведь они никак прежде не проявлялись в ее жизни. Она рыдала, умоляя не отдавать ее никому. Конечно, я не отдала. Мать Кристины обвинила меня в краже девочки, Андрей Малахов снял об этом несколько выпусков своего шоу», — рассказала Живейнова.

Юлия Живейнова Фото: Фото из личного архива Юлии Живейновой

«Это был ад. Но я прошла бы его снова ради благополучия девочки»

— Сейчас вы в России. История разрешилась благополучно?

— Мы приехали с детьми, чтобы Кристина могла получить российский паспорт. Ранее у нее был только европейский, а приезжать сюда было небезопасно. Ведь ее биомать даже нашла нас в Италии. Вместе с группой мужчин они пыталась похитить Кристину, один из ее подельников душил меня. С трудом мы отбились, спасибо местной полиции. Нас с дочкой и позже караулили-выслеживали.

Здесь в Москве незнакомые люди приходили в институт, где работала моя мама, угрожали ей — немолодой уже женщине. Это был ад. Но я прошла бы его снова, ради благополучия девочки. Со своими биородителями, по моему мнению, она могла погибнуть.

Я очень благодарна моим друзьям, которые поддерживали меня все это время, адвокату Валерию Панасюку, он защищал нас с Кристиной бесплатно. А в Италии я огромные суммы потратила на адвокатов.

Недавно посчитала, могла бы купить две квартиры в Генуе на эти деньги. Ни о чем не жалею, спокойствие и здоровье ребенка важнее. Как говорится, Бог испытания слабым не посылает. Значит, я сильная.

— Больше биологические родители девочки вас не беспокоят?

— Какое-то время уже нет. Кристина уже взрослая, ей почти 20. В последний раз несколько лет назад в моем присутствии в консульстве ее биомать спросила, имеет ли право на итальянское гражданство, если дочь проживает в Италии. И ни разу не поинтересовалась, нужна ли дочери помощь.

Юлия Живейнова с детьми Фото: Фото из личного архива Юлии Живейновой

«Галустян и Светлаков пытались выпендриваться»

— Из-за всех этих перипетий вы перестали сниматься в кино в России?

— Я даже попасть на могилу отца не могла! Не говоря уже о киносъемках. Последним моим проектом здесь стала «Наша Rassia. Турция». Честно скажу, что, прочитав сценарий, не хотела сниматься: показался пошловатым. Подруга — ассистент по актерам — Юля Марина уговорила меня, она уверяла, что «проект точно понравится зрителям, зайдет на ура». И я согласилась.

Кстати, поначалу меня утвердили на роль жены героя Галустяна. Выглядело забавно — я большая, а он маленький, тогда был толстеньким. Но потом режиссер по каким-то своим соображениям решил, что все-таки я буду «женой Светлакова».

Помню, что Сергей с Михаилом поначалу пытались передо мной выпендриваться. А я — ноль реакции. Галустян потом говорит Светлакову: «Слушай, она вообще не в курсе, кто мы такие». А они считались в России суперзвездами на тот момент. Но я-то, проживая уже тогда в Италии и работая как модель по всей Европе и в Китае, не смотрела русское телевидение. «Но вас я все-таки помню по КВН, вы были там одним из самых смешных участников», — сказала я тогда Михаилу.

На съемках мы подружились, общались и после них. Думаю, если сейчас встретимся, то будем рады друг друга видеть, обнимемся. А картина действительно «зашла» зрителям. Помню, что я не могла выйти на рынок возле дома в Москве — продавцы узнавали и кричали: «Танюха! Тагил рулит!» И пытались одарить дынями-арбузами-яблоками-картошкой. Было очень много предложений по работе.

Юлия Живейнова Фото: Фото из личного архива Юлии Живейновой

«Сильнее России никого в мире нет»

— Ваша актерская карьера на Западе, как считаете, сложилась успешно?

— Да, я много снимаюсь все эти годы — и в полнометражном кино, и в сериалах. И работаю как модель. Агенты по актерам говорят: «Если роль сложная, то надо обращаться к Живейновой, она точно справится». Это приятно. Русская актерская школа по-прежнему считается лучшей в мире.

Правда, в два проекта меня недавно не взяли из-за русской фамилии — один в Италии, второй во Франции. В этом виновата антироссийская пропаганда в Европе.

Когда пытаюсь объяснить, что наша страна всегда выступает за мир, в Италии пока не хотят слушать. Даже на моего сына в школе наехали на национальной почве, мне пришлось идти к директору разбираться: «У сына папа — итальянец, дед — американец, и сам он родился в Италии». Тем более все меня знают, поскольку живем в небольшом городе. Когда выходит фильм с моим участием, все сразу здороваются, делают комплименты.

А я горжусь своей страной. СССР выиграл Вторую мировую войну, советские люди первыми полетели в космос, совершили огромное количество открытий в различных областях науки и медицины. И совершенно точно сильнее России никого в мире нет, мы никогда не проиграем.

Юлия Живейнова Фото: Фото из личного архива Юлии Живейновой

— Муж вас поддерживает, помогает?

— Нет. Мы были вместе 23 года, 20 из них женаты. Три года назад меня пригласили в Канны на фестиваль, поскольку в тот год я, будучи иностранкой, снималась очень много в итальянском кино.

Мужу прислала фото из Канн, где сижу рядом с Джоди Фостер в первом ряду. Он равнодушно отреагировал. А после того, как у меня прошла тяжелая операция, и он тоже не поддержал, я поняла, что наша история закончилась. Мы расстались.

В начале 2025-го судьба послала мне еще одно испытание — умерла моя мама, она тяжело уходила. Если бы не дети, я бы чокнулась реально от горя и боли. Дежурили по очереди у маминой постели, когда она уже не вставала. Дети — мое счастье, гордость и стимул к новым свершениям, я уверена, что все будет хорошо.

Они пока учатся в Италии, сын — в школе, а дочь выбрала архитектурный.

— Планируете возвращаться в российское кино?

— Позвонили с предложением о пробах в двух картинах. Очень приятно, что обо мне здесь помнят после почти 12-летнего отсутствия. Кастинг-директора в России сказали, что артисток моего типажа не хватает, что я напомнила им Татьяну Доронину… Так что буду счастлива поработать.

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