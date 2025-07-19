Преследование СБУ, «Кадетство», набожность: как живет Борис Корчевников

СБУ объявила в розыск гендиректора телеканала «Спас», телеведущего Бориса Корчевникова. В чем причина, чем известен Корчевников, как он живет?

За что разыскивают Корчевникова

Согласно данным украинских властей, Корчевникова обвиняют в «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины, а также в «незаконном пересечении государственной границы». Ему грозит заключение под стражу.

В марте СБУ заочно предъявила обвинения Корчевникову по двум статьям УК Украины. Его обвинили в одобрении СВО во время телеэфиров и выступлении в поддержку президента России Владимира Путина.

В 2022 году Корчевников написал в своем Telegram-канале, что на Украине идет сражение с «озверевшим фашистским левиафаном, изнасиловавшим эту землю». По мнению телеведущего, Украину наказывает Бог. Он подчеркивал, что если «не русский солдат, то сам Господь решит судьбу Киева», спасти который может только «русский мир».

Депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал обеспечить охраной Корчевникова.

«Мы не можем допустить, чтобы за свою принципиальную позицию наши граждане подвергались давлению или угрозам. Государство обязано обеспечить их безопасность и поддержку, особенно в условиях гибридной войны, которую ведет против нас коллективный Запад и его украинские подопечные», — сказал Иванов NEWS.ru.

Борис Корчевников Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Чем известен Корчевников

Корчевников родился 20 июля 1982 года в Москве. Его мать Ирина Корчевникова работала в МХТ им. А. П. Чехова заместителем главного инженера, помощником Олега Ефремова, потом заместителем директора, а в 2000 году стала директором музея МХАТа. В 2013 году ее назначили директором Театра кукол им. С. В. Образцова.

Борис рос без отца и познакомился с ним только в 13 лет. Отец — Вячеслав Орлов — работал заведующим художественно-постановочной частью Театра им. Вл. Маяковского, более 30 лет работал директором Московского драматического театра им. А. С. Пушкина, в сентябре 2012 года покинул свой пост по состоянию здоровья, став президентом театра. Умер 13 октября 2015 года на 70-м году жизни.

Корчевников с 7 лет играл на сцене, принимал участие в постановках МХТ им. Чехова и Театра Табакова.

«Папы у нас не было, и я после школы допоздна торчал в мамином кабинете, рисовал фломастером портреты артистов и сотрудников театра, гулял по цехам, забирался на колосники. А когда подрос, меня стали занимать во всех детских ролях. Спектаклях в двенадцати, наверное, выходил на сцену», — рассказывал Борис.

В 11 лет Корчевников, пройдя кастинг, стал ведущим популярной детской передачи «Там-там новости» на РТР, а позже перешел в программу для молодежи «Башня» на том же канале.

В 1998 году Корчевников подал документы в МГУ на факультет журналистики и в Школу-студию МХАТ. В итоге поступил в оба вуза, но отдал предпочтение журналистике.

В 20 лет он начал работать на НТВ. Снимал репортажи для «Сегодня», «Намедни», «Профессия — репортер» и еще десятков передач.

Борис Корчевников Фото: Ltd Foma/Russian Look/Global Look Press

В 2013-м Борис впервые попробовал себя в роли ведущего ток-шоу: передачу «Прямой эфир» на канале «Россия 1» он вел четыре года. В 2017 году Корчевникова сменил Андрей Малахов.

В 2017 году Корчевникова назначили генеральным директором и продюсером православного телеканала «Спас». Кроме того, много лет он является бессменным ведущим программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Также у Корчевникова есть несколько работ в кино. Наиболее известная его роль — воспитанник Суворовского училища Илья Синицын в сериале «Кадетство». Проект выходил на экраны с 2006 по 2007 год и был настоящим телехитом того времени.

Как Корчевников пришел к религии

Журналист отличается особой религиозностью. По словам Корчевникова, он пришел к вере в 21 год благодаря девушке, в которую был влюблен.

«„Ты не хочешь съездить к мощам [святой Матроны Московской в Покровский монастырь] помолиться за здоровье? Поезжай, из этого что‑то может выйти“, — говорит мне она. Мы несколько часов стояли в очереди, как вдруг я увидел яркий свет. Этот яркий софит осветил мою жизнь. Я понял, что моя жизнь — это темная комната, в которой я ничего раньше не видел. Было ощущение, что в этом истина», — делился воспоминаниями Корчевников в интервью журналу «Фома».

Какую операцию перенес Корчевников

В 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. В одном из выпусков «Судьбы человека» он рассказал, что прибавил в весе из-за лечения.

Тогда же он рассказал, что во время операции был задет слуховой нерв, что привело к проблемам со слухом. Другое ухо у Корчевникова глухое с детства, поскольку, будучи ребенком, он перенес менингит.

«У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее — любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное», — признавался телеведущий.

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