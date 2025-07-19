WhatsApp и Telegram заблокируют в России? Что известно, последние новости

Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил в своем Telegram-канале, что не говорил непосредственно о запрете мессенджера WhatsApp в России. Что известно о возможной блокировке мессенджера в РФ, есть ли угроза для Telegram?

Что известно о возможной блокировке WhatsApp и Telegram в РФ 19 июля

Горелкин объяснил свои предыдущие слова о том, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка.

«Анонимные авторы решили добавить перцу в мое скромное мнение о том, как вскоре может измениться рынок мессенджеров. <…> Притом что слов „блокировка“ и „запрет“ в моем посте не было. Но уж так устроено современное инфополе: не скажешь ты — скажут за тебя. А все ради бомбических заголовков», — написал Горелкин.

По его словам, он не исключает, что в будущем списке ПО из недружественных стран окажутся совсем другие коммуникационные сервисы, например корпоративные.

Ранее Горелкин заявил, что WhatsApp с большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащий ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента.

В то же время депутат добавил, что Telegram вряд ли попадет в данный список, особенно если будет выполнять требования законодательства РФ. Однако юрисдикция мессенджера остается не до конца ясной, поскольку зарегистрирована компания на Британских Виргинских Островах, но главный офис основателя Павла Дурова находится «во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах».

Однако блокировку WhatsApp будут использовать для давления на Telegram, заявил NEWS.ru эксперт в области информационных технологий Артем Геллер.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Историю с WhatsApp, который с большой вероятностью будут замедлять или заблокируют доступ к нему, будут использовать как элемент давления, чтобы Telegram соблюдал российское законодательство. Так что мы, скорее всего, будем уже в этом году жить без WhatsApp, он будет труднодоступен», — сказал Геллер.

Он уточнил, что не стал бы расценивать российскую разработку МAX в качестве достойной альтернативы. По словам IT-эксперта, мессенджер на данный момент сырой, в нем мало функций и небольшое количество пользователей.

До этого глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский предупредил, что WhatsApp и Telegram могут ждать более серьезные санкции за нарушения законов РФ. По его словам, это произойдет после появления национального цифрового сервиса MAX, который разработан на основе российского ПО, а число его ежедневных пользователей должно быть не менее 500 тысяч человек.

В свою очередь член этого комитета Антон Немкин назвал судьбу WhatsApp в России предрешенной.

«Участь WhatsApp в России предрешена. <…> Присутствие такого сервиса в цифровом пространстве России — это, по сути, легальная брешь в национальной безопасности», — заявил Немкин.

Ситуацию с возможной блокировкой WhatsApp ранее прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться», — подчеркнул он.

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