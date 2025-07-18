IT-эксперт ответил, как возможная блокировка WhatsApp повлияет на Telegram IT-эксперт Геллер: историю с WhatsApp используют для давления на Telegram

Потенциальную блокировку мессенджера WhatsApp будут использовать для давления на Telegram, заявил NEWS.ru эксперт в области информационных технологий Артем Геллер. По его мнению, таким образом власти могут вынудить мессенджер соблюдать российское законодательство для избежания проблем.

Историю с WhatsApp, который с большой вероятностью будут замедлять или заблокируют доступ к нему, будут использовать как элемент давления, чтобы Telegram соблюдал российское законодательство. Так что мы, скорее всего, будем уже в этом году жить без WhatsApp, он будет труднодоступен, — сказал Геллер.

Он уточнил, что не стал бы расценивать российскую разработку МAX в качестве достойной альтернативы. По словам IT-эксперта, мессенджер на данный момент «сырой», в нем мало функций и небольшое количество пользователей.

То есть продукт только появился, ему еще очень далеко до вышеобозначенных. В такой ситуации, скорее всего, будем жить к концу года, — добавил Геллер.

Ранее первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что мессенджеру WhatsApp стоит приготовиться к уходу с российского рынка. По его словам, в настоящий момент данным приложением пользуются порядка 68% граждан РФ.