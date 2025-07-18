Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России Песков заявил, что WhatsApp обязан соблюдать российские законы

WhatsApp обязан выполнять законы для стабильной работы в России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на слова депутата Госдумы Антона Горелкина об уходе мессенджера из РФ, передает РИА Новости.

Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Горелкин заявил, что WhatsApp стоит приготовиться к уходу с российского рынка. Парламентарий отметил, что в настоящий момент данным приложением пользуются порядка 68% граждан РФ. Несмотря на это, существует очень большая вероятность, что приложение попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что мессенджеры WhatsApp и Telegram могут ждать более серьезные санкции за нарушения законодательства. По его словам, это произойдет после появления национального цифрового сервиса MAX, который разработан на основе российского ПО, а число его ежедневных пользователей должно быть не менее 500 тысяч человек.