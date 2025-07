Королевская семья Британии: новости, принца Уильяма поймали на взятке?

Фото: i-Images / Pool/Global Look Press

Наследник британского престола принц Уильям оказался в центре «скандального взяточничества», пишет издание RadarOnline. О чем идет речь и какие еще новости королевской семьи известны сегодня, 19 июля?

Как принца Уильяма поймали на взятке

По информации издания, миллионерша Мандей Стейнер решила поторговать «доступом к будущему королю»: за $27 тысяч она пообещала встречу с Уильямом в рамках благотворительных летних мероприятий по игре в поло.

По словам инсайдеров королевского дворца, «принц не знает о мошенничестве с билетами на его мероприятие, доступ к которому ограничен, и будет потрясен» этим.

«Никто не имеет прямого доступа к гостю, не садится за обеденный стол принца и не получает личного времени, если он не входит в узкий круг приближенных», — сказал источник.

Недавно Стейнер разослала по электронной почте специальные приглашения, в которых описала привилегию для покупателей билетов за большие деньги: «Взносы покровителей начинаются от £20 тысяч [около $27 тысяч] и включают полный доступ, а также частную аудиенцию с принцем Уильямом и принцессой Кэтрин».



Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

В сообщении также пообещали «обед с бесплатным шампанским», посещение художественной выставки и возможность пообщаться с «очень состоятельными людьми, кумирами культуры и лидерами в сфере роскоши».

Источники в королевском дворце осудили действия Стейнер, заявив, что ее слова — ложь. Кроме того, это противоречит сугубо частному характеру ежегодного мероприятия по игре в поло.

На благотворительном матче Королевского кубка по поло собираются миллионеры-доноры, чтобы посмотреть, как будущий король играет в поло, и сделать пожертвования. За 15 лет, в течение которых принц Уильям принимал участие в эксклюзивном мероприятии, он собрал более £13 млн на благотворительность.

Чем закончились мирные переговоры Гарри и Карла III

Мирные переговоры принца Гарри и короля Карла III переросли в новый раунд взаимных обвинений после того, как выяснилось, что подробности встречи в лондонском клубе между их ключевыми помощниками просочились в газету The Mail on Sunday. Об этом пишет The Daily Beast.



Король Карл III Фото: Simon West/Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник в окружении Гарри категорически отрицает, что они передали подробности встречи газете. Однако они воздержались от прямых обвинений королевской канцелярии в утечке информации.

«Есть признаки того, что мирная встреча теперь стала источником дальнейших разногласий: в то время как лагерь Гарри и Меган настаивает, что они не разглашали подробности, статья в Mail цитирует королевского автора Фила Дампира, который предполагает, что Гарри действительно раскрыл информацию о встрече, пытаясь „выставить себя тем, кто пытается уладить ситуацию“», — пишет The Daily Beast.

Ранее стало известно, что в Лондоне прошла встреча старших помощников Карла III и принца Гарри. Переговоры провели руководитель отдела по связям с общественностью Гарри Мередит Мейнс, представитель его же пиар-отдела Лиам Магуайр и секретарь короля по связям с общественностью Тобин Андреа. Это назвали первым шагом к примирению герцога Сассекского с королевской семьей.

