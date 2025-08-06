Стало известно о скандальных вечеринках принца Эндрю с 40 девушками

Британский принц Эндрю проводил время с полуобнаженными женщинами и активно зазывал их к себе в номер во время поездок в Таиланд в 2000-х, сообщает Daily Mail со ссылкой на биографа Эндрю Лауни. В книге «Право имеющий: взлет и падение дома Йорков» автор отметил, что в ходе одного из визитов через номер принца прошли 40 девушек.

Сын Елизаветы II в 2000 году отдыхал в одной из самых дорогих азиатских гостиниц на курорте Пхукета Amanpuri. Принц ходил в бары в районе красных фонарей и посещал вечеринку, на которую большинство гостей пришли в нижнем белье. Сам Эндрю был в тоге из полотенца. Кроме того, его сфотографировали в окружении полуобнаженных девушек на яхте.

Спустя шесть лет принц вернулся на бриллиантовый юбилей короля Таиланда. За эту поездку через номер Эндрю в отеле прошли более 40 девушек.

Ранее Лоуни заявил, что обвиненный в насилии над несовершеннолетними финансист Джеффри Эпштейн и британский принц Эндрю были знакомы. По его данным, миллиардер продавал «тайны» принца иностранным разведслужбам, в том числе израильскому МОССАДу. Лауни отметил, что для Эпштейна принц Эндрю был «полезным идиотом», обеспечившим ему связи с бизнесменами и политическими лидерами.