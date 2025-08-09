Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 08:26

Стало известно о встрече представителей США, Украины и Европы в Британии

Axios: представители США, Украины и Европы встретятся для согласования позиций

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представители США, Украины и нескольких стран Европы встретятся в выходные в Великобритании для согласования позиций перед встречей главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина, сообщил портал Axios. По его данным, состав делегаций еще согласовывается.

Портал отметил, что Украина и некоторые европейские государства выразили обеспокоенность из-за того, что их мнение может быть не учтено во время саммита президентов РФ и США. Идея встретиться в Великобритании была предложена во время разговора чиновников из перечисленных стран в пятницу, 8 августа.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что власти США кардинально изменили свой подход к урегулированию украинского конфликта. По его словам, раньше в Белом доме считали, что проблему нельзя решить без Киева за столом переговоров.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров, и выбор места для него очень логичен, считает он. При этом Ушаков напомнил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств. На Аляске очерчиваются перспективы реализации совместных проектов, пояснил он.

