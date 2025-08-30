Назван средний заработок блогеров в 2025 году Средний доход блогеров в 2025 году достиг 34 тыс. рублей в месяц

Средний ежемесячный доход блогеров в 2025 году составил 34 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы «Консоль». Там также говорится, что максимальный зарегистрированный заработок в этой сфере достиг 1,2 млн рублей.

Блогеры составляют на данный момент 1,7% от всех активных самозанятых и ИП. Средний доход блогера в 2025 году составил 34 тыс. рублей в месяц, при этом максимальный зарегистрированный доход за месяц достигает 1,2 млн рублей, — говорится в исследовании.

С 1 сентября 2025 года начинает действовать федеральный закон № 72-ФЗ, который запрещает размещение рекламы на ресурсах компаний, признанных в России экстремистскими организациями или чья деятельность запрещена на территории РФ. Однако, согласно данным исследования, существенных изменений в регистрации новых блогеров в статусе самозанятых и индивидуальных предпринимателей не наблюдается.

С 1 января 2026 года в России произойдет увеличение минимального размера оплаты труда на 20,7%. Его величина достигнет 27 093 рубля. Это изменение затронет напрямую 4,6 млн граждан, чьи доходы привязаны к данному показателю. Работодатели получат обязанность доплачивать сотрудникам до установленного нового уровня заработной платы.