День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 08:30

Назван средний заработок блогеров в 2025 году

Средний доход блогеров в 2025 году достиг 34 тыс. рублей в месяц

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Средний ежемесячный доход блогеров в 2025 году составил 34 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы «Консоль». Там также говорится, что максимальный зарегистрированный заработок в этой сфере достиг 1,2 млн рублей.

Блогеры составляют на данный момент 1,7% от всех активных самозанятых и ИП. Средний доход блогера в 2025 году составил 34 тыс. рублей в месяц, при этом максимальный зарегистрированный доход за месяц достигает 1,2 млн рублей, — говорится в исследовании.

С 1 сентября 2025 года начинает действовать федеральный закон № 72-ФЗ, который запрещает размещение рекламы на ресурсах компаний, признанных в России экстремистскими организациями или чья деятельность запрещена на территории РФ. Однако, согласно данным исследования, существенных изменений в регистрации новых блогеров в статусе самозанятых и индивидуальных предпринимателей не наблюдается.

С 1 января 2026 года в России произойдет увеличение минимального размера оплаты труда на 20,7%. Его величина достигнет 27 093 рубля. Это изменение затронет напрямую 4,6 млн граждан, чьи доходы привязаны к данному показателю. Работодатели получат обязанность доплачивать сотрудникам до установленного нового уровня заработной платы.

блогеры
заработок
экономика
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появился цифровой токен на базе пшеницы
ФАБ-3000 разнесла группу испанских наемников в зоне спецоперации
В Волгограде вспыхнул пожар, который видно из другого города
Российское генконсульство скоро откроет свои двери в египетском городе
Назван самый подорожавший в мире товар
SHOT: Петросян стал хуже себя чувствовать из-за проблем с сердцем
Эксперт по недвижимости спрогнозировал снижение цен на новостройки
Назван процент россиян, недовольных качеством образования своих детей
ВСУ бросили испанских наемников на важный участок в зоне СВО
Историк признала, что Россия еще ощущает последствия нигилизма девяностых
Убийцу страхового магната обвинили в пропаганде насилия
Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу в сентябре
Россия потребовала от США снять ограничения на работу консульств
Россиянину в США могут отказать в выходе под залог по громкому делу
Снайпер узнал, как украинские бойцы бросили наемника погибать в одиночестве
Билла Клинтона засняли в аэропорту с дефибриллятором
Появились кадры последствий огненного ДТП в Москве
Огурцы со сладким перцем на зиму: готовим идеальную закуску
Mash: ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным объектам на Украине
Украинцев предложили сажать за угрозы военным
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.