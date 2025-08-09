В США рассказали, как Трамп резко поменял тактику Белого дома по Украине Подполковник Дэвис: США резко изменили отношение к украинскому конфликту

Власти США кардинально изменили свой подход к урегулированию украинского конфликта, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале. По его словам, раньше в Белом доме считали, что проблему нельзя решить без Киева за столом переговоров.

Это все были пустые слова. <…> Теперь [действующий лидер США Дональд] Трамп даже не притворяется, что все изменилось, — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется «кое-что подписать» в рамках переговорного процесса. По его словам, Штаты допускают обмен территорий, который пройдет «на благо сторон».

Вместе с этим политолог Александр Перенджиев предположил, что Москва согласится на трехстороннюю встречу лидеров России, США и Украины, если в Киеве сменится власть. Он считает, что президент России Владимир Путин не станет договариваться с Зеленским.

В свою очередь американский журналист Клейтон Моррис считает, что президент Украины может даже не приезжать на переговоры, потому что условия мира будет диктовать только Путин. Он уверен, что и Киев, и Вашингтон выглядят незаинтересованными в достижении мира.