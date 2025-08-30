Российский город временно остался без морского транспорта

В Севастополе произошла приостановка работы морского пассажирского транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент транспорта города. Причины, по которым движение было остановлено, в сообщении не уточняются. Для обеспечения перевозок пассажиров организовано автобусное сообщение между северной стороной Севастополя и центральной частью города.

Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту было временно остановлено. Водителей, находящихся на мосту и в зоне проведения досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять все указания сотрудников службы транспортной безопасности.

До этого поступила информация о том, что утром 18 августа планировался подрыв Крымского моста с использованием 130 килограммов взрывчатых веществ. Взрывчатка была размещена в автомобиле марки Chevrolet Volt. Данное транспортное средство беспрепятственно пересекло границы нескольких европейских государств, однако обнаружена и обезврежена взрывчатка была исключительно усилиями российских спецслужб.