День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 08:09

Российский город временно остался без морского транспорта

Дептранс Севастополя: морской пассажирский транспорт временно прекратил работу

Пассажирский катер на набережной в Севастополе Пассажирский катер на набережной в Севастополе Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Севастополе произошла приостановка работы морского пассажирского транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент транспорта города. Причины, по которым движение было остановлено, в сообщении не уточняются. Для обеспечения перевозок пассажиров организовано автобусное сообщение между северной стороной Севастополя и центральной частью города.

Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту было временно остановлено. Водителей, находящихся на мосту и в зоне проведения досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять все указания сотрудников службы транспортной безопасности.

До этого поступила информация о том, что утром 18 августа планировался подрыв Крымского моста с использованием 130 килограммов взрывчатых веществ. Взрывчатка была размещена в автомобиле марки Chevrolet Volt. Данное транспортное средство беспрепятственно пересекло границы нескольких европейских государств, однако обнаружена и обезврежена взрывчатка была исключительно усилиями российских спецслужб.

Севастополь
транспорт
департамент
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Могли ударить»: посол оценил безопасность российских дипломатов в Польше
«Украинцам давали больше»: наемник признался в краже оружия ВСУ
Назван средний заработок блогеров в 2025 году
«Очень трогательно»: Газманов о включении его песен в школьную программу
В Госдуме ответили, будут ли россияне отдыхать в Новый год
Российский город временно остался без морского транспорта
Стало известно, когда огласят приговор генералу Оглоблину
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 августа: инфографика
ЕГЭ и книги Прилепина: как готовятся к школе дети Терешиной, Суханкиной
«Сюрприз» для ВСУ у Дуная, удар по НПЗ: новости СВО на утро 30 августа
Страшное ДТП в Туве унесло жизни двух человек
Почти 90 БПЛА атаковали десяток регионов России
Побережье Японии сотрясли мощные подземные толчки
ВСУ ударили артиллерией по зданию ЗАГСа и дому многодетной семьи
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 августа
Дистанционные мошенники выманили у россиян 120 млрд рублей
ВСУ попытались атаковать завод под Самарой
Ким Чен Ын лично встретился с семьями погибших под Курском солдат КНДР
«Небывало высокий уровень»: Путин оценил экономические отношения РФ и Китая
«Просил строго не наказывать»: генерал ВС РФ признал вину во взяточничестве
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.