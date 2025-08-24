Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 14:37

Крымский мост временно закрыли для автомобилей

Крымский мост Крымский мост Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к переправе через Керченский пролив. Водителей на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.

По данным на 14:00 по московскому времени, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 90 транспортных средств, а со стороны Керчи стоят 710 автомобилей. Время ожидания составляет около трех часов.

Ранее сообщалось, что Крымский мост хотели подорвать утром 18 августа при помощи 130 кг взрывчатки. По словам главы региона Сергея Аксенова, она находилась в автомобиле Chevrolet Volt. Он отметил, что транспортное средство пересекло границы многих европейских стран, но выявили и обезвредили взрывчатку только сотрудники российских спецслужб.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что планируемый Украиной теракт на Крымском мосту курировали спецслужбы нескольких стран, в том числе служба внешней разведки Великобритании. Он отметил, что без помощи европейских партнеров Киев не смог бы перегнать автомобиль со взрывчаткой через несколько стран на территорию РФ.

