30 августа 2025 в 09:06

Украинцев предложили сажать за угрозы военным

В Раде предложили штрафовать и сажать гражданских за угрозы военным

Комитет Верховной рады Украины по правоохранительной деятельности поддержал законопроект, вводящий наказания для гражданских за угрозы военным и их родственникам. Авторы инициативы предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей, которая касается угроз и оскорблений в адрес военнослужащих и их близких.

Согласно проекту, за оскорбления чести военного или его семьи предусматриваются штрафы от 17 до 68 тысяч гривен (от 32 тысяч до 130 рублей), а также общественные работы или ограничение свободы до трех лет. За угрозы расправой или порчей имущества наказание может составить от трех до пяти лет лишения или ограничения свободы.

Если речь идет о нанесении побоев, наказание будет строже: от трех до семи лет за легкие травмы и от пяти до восьми за тяжкие. Повторные действия или нападение группой грозят сроком до 12 лет заключения.

Ранее сообщалось, что около 68% жителей Украины заявили о недоверии к территориальным центрам комплектования (аналог военкоматов). По данным исследования, доверие к этим структурам в июле выразили лишь 24% респондентов, тогда как в феврале 2024 года этот показатель составлял 32%.

