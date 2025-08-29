Закон против НАБУ и САП расколол партию Зеленского

Ограничивающий независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) закон спровоцировал массовое недовольство в Раде, сообщает украинское радио NV со ссылкой на неназванного представителя партии «Слуга народа». Внутри нее, как утверждается, начался раскол.

Собеседники утверждают, что проголосовавшие за ограничение независимости САП и НАБУ депутаты открыли «ящик Пандоры». Сотни недовольных украинцев вышли на улицу. Внутри «монобольшинства» начался бунт. Парламентарии посчитали, что их сделали крайними. Один из членов партии заявил, что в «Слуге народа» начался давно назревавший «праздник непослушания».

Ранее в открытом доступе появились скриншоты переписки депутатов Верховной рады из правящей фракции «Слуга народа» по поводу скандала с НАБУ. В чате политики обсуждали протесты и опасались последствий нового закона. Часть депутатов опасалась, что закон об ограничении независимости антикоррупционных органов могут отменить и возложить ответственность на них.