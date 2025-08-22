13-я зарплата для россиян: кому будет положена, как получить

В Госдуму были внесены два законопроекта, связанные с доходами граждан. Первый устанавливает ограничение разницы зарплат руководителей и подчиненных. Второй предполагает выплату ежегодной премии в размере среднего оклада одной категории сотрудников. Что изменится для работников и работодателей в случае принятия законов, как они повлияют на зарплаты россиян — в материале NEWS.ru.

Депутаты предложили ограничить разницу в зарплатах руководителей и сотрудников

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить соотношение зарплаты руководителей и подчиненных.

Это относится, в частности, к государственным или муниципальным учреждениям, ГУП и МУП, более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находятся в государственной или муниципальной собственности.

В настоящее время закон не регулирует соотношение зарплат руководителей и подчиненных. По словам авторов инициативы, разница в выплатах не соответствует справедливому распределению фонда оплаты труда (ФОТ) среди сотрудников организаций с госучастием и требует изменений.

Согласно проекту закона, заработная плата руководителя не может быть в пять раз больше заработка подчиненного.

«Начальники начисляют себе кто во что горазд. Рулит тот, у кого больше власти, полномочий и кто влияет на утверждение тарифной сетки или распределение премий», — пояснил глава фракции СРЗП Сергей Миронов.

Если депутаты примут поправки, то они вступят в силу через 90 дней после дня официального опубликования закона.

Кому в Госдуме предлагают платить 13-ю зарплату

Первый замруководителя фракции СРЗП, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил начислять премии сотрудникам, отработавшим в компании пять и более лет. По его словам, это будет своего рода 13-я зарплата. Ее уже выплачивают в некоторых компаниях, а в случае принятия законопроекта она станет обязательной для всех работников. По мнению парламентария, это будет не просто бонус к отпуску, а способ мотивировать сотрудников не менять место работы.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 191 ТК РФ, которая распространяется на работников как бюджетной, так и внебюджетной сферы. Сейчас в Трудовом кодексе прописано общее правило о поощрениях за труд, согласно которому премирование — это право, но не обязанность работодателя. Если оно предусмотрено локальными нормативными актами, то работник может претендовать на прибавку к зарплате.

Как экономисты оценили предложения депутатов

По словам члена генсовета «Деловой России» и гендиректора ГК «Далпорт» Олега Николаева, оба законопроекта были составлены юридически неряшливо.

«Авторы то ли стеснялись, то ли ни на йоту не верили в успех, поэтому не выверяли формулировки», — сказал собеседник NEWS.ru. При этом он назвал весьма разумным проект закона о соотношении зарплат руководителей государственных организаций (и компаний с госучастием) и их подчиненных. «В структуре, финансируемой из бюджета, начальники не должны купаться в деньгах, ничем себя не ограничивая», — пояснил экономист.

Второй законопроект касается не только бюджетной сферы, а всех субъектов экономической деятельности. К нему у эксперта есть замечания. «Не надо лезть в систему премирования: работодатель сам разберется, кто, зачем и почему ему нужен», — сказал Николаев.

Вырастут ли зарплаты работников в случае принятия законопроекта

По мнению управляющего партнера Genzer& partners и сооснователя сообщества юристов Legal Gambit Азизы Гензер, оба законопроекта направлены на увеличение зарплат россиян, однако есть нюансы.

«Речь идет об установлении единых федеральных правил оплаты труда и поощрений, что может не учитывать организационные и финансовые возможности работодателей», — объяснила собеседница NEWS.ru. Законопроект об обязательной выплате поощрений за стаж идет вразрез с правом работодателя самостоятельно устанавливать премии, определять их размеры, а также разрабатывать условия, при которых они могут быть выплачены, сказала эксперт.

«При этом критерием выплаты премии выступает стаж работы. Неужели работники, недобросовестно относящиеся к своим обязанностям, также в обязательном порядке должны поощряться?» — задалась вопросом Гензер.

По словам члена комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» финансиста Анны Барановой, фактические вознаграждения сотрудникам никак не изменятся, потому что работодатели найдут массу обходных путей, чтобы не соблюдать требования законодательства.

«У каждой компании есть бюджет на сотрудников, который включает в себя выплату заработной платы, корпоративы, обучение, подарки, ДМС и т. д. Если одна из статей этого бюджета, например выплата зарплаты, будет увеличена, то, вероятно, работодатель сохранит баланс по этой статье за счет урезания остальных пунктов», — сказала собеседница NEWS.ru. Такие меры даже могут демотивировать сотрудников, которые привыкли к наличию определенного социального пакета, добавила Баранова.

«Если законопроект об обязательной премии примут, то он обернется для бухгалтеров головной болью: как раздробить годовой заработок сотрудника так, чтобы не попасть на „лишние деньги“», — высказал мнение Николаев.

