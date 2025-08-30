День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 07:28

Ким Чен Ын лично встретился с семьями погибших под Курском солдат КНДР

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретился с родственниками военнослужащих Северной Кореи, погибших в Курской области, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Он выразил соболезнования семьям и тепло утешил их. Отмечается, что солдаты совершили особые подвиги.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственного совета КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 29 августа встретился в Доме Мокран с членами семей павших бойцов, совершивших особые подвиги, — говорится в заявлении.

В агентстве добавили, что Ким Чен Ын передал родственникам солдат портреты погибших, завернутые в государственный флаг КНДР. Он выразил сожаление, что северокорейских военнослужащих не удалось вернуть на родину живыми.

Ранее Ким Чен Ын провел прием командиров подразделений Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях на территории Курской области. Офицеры прибыли в Пхеньян для участия в первой церемонии вручения наград участникам зарубежных операций. Ким Чен Ын высоко оценил действия военнослужащих, приведшие к успешному выполнению поставленных задач.

КНДР
Северная Корея
военные
солдаты
погибшие
Ким Чен Ын
Курская область
