Ким Чен Ын лично встретился с семьями погибших под Курском солдат КНДР

Ким Чен Ын лично встретился с семьями погибших под Курском солдат КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретился с родственниками военнослужащих Северной Кореи, погибших в Курской области, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Он выразил соболезнования семьям и тепло утешил их. Отмечается, что солдаты совершили особые подвиги.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственного совета КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 29 августа встретился в Доме Мокран с членами семей павших бойцов, совершивших особые подвиги, — говорится в заявлении.

В агентстве добавили, что Ким Чен Ын передал родственникам солдат портреты погибших, завернутые в государственный флаг КНДР. Он выразил сожаление, что северокорейских военнослужащих не удалось вернуть на родину живыми.

Ранее Ким Чен Ын провел прием командиров подразделений Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях на территории Курской области. Офицеры прибыли в Пхеньян для участия в первой церемонии вручения наград участникам зарубежных операций. Ким Чен Ын высоко оценил действия военнослужащих, приведшие к успешному выполнению поставленных задач.