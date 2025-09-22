«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 20:26

Обвинения Эстонии в адрес России из-за МиГ-31 не нашли поддержки в ООН

Обвинения Эстонии против России по МиГ-31 поддержали только 50 из 193 стран ООН

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Только 50 из 193 стран — членов ООН поддержали обвинения Эстонии против России в якобы проникновении в воздушное пространство страны истребителей МиГ-31, пишет РИА Новости. К заявлению присоединились также делегации Евросоюза и США.

Заявление «от имени правительств» зачитал в штаб-квартире ООН министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. В нем содержались обвинения в адрес России, однако доказательства представлены не были. Большинство стран ООН не поддержали документ, ограничившись наблюдением за ситуацией.

Ранее в Минобороны России сообщили, что три истребителя МиГ-31 ВКС РФ выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области и не пересекали воздушную границу с Эстонией. Согласно официальному заявлению, полет осуществлялся в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков между тем отметил, что утверждения о якобы нарушении ВКС РФ воздушного пространства Эстонии являются пустыми и безосновательными. По словам Пескова, российские летчики всегда строго соблюдают правила.

истребители
ООН
голосования
МиГ-31
Эстония
Еврсоюз
США
