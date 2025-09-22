Обвинения Эстонии в адрес России из-за МиГ-31 не нашли поддержки в ООН

Только 50 из 193 стран — членов ООН поддержали обвинения Эстонии против России в якобы проникновении в воздушное пространство страны истребителей МиГ-31, пишет РИА Новости. К заявлению присоединились также делегации Евросоюза и США.

Заявление «от имени правительств» зачитал в штаб-квартире ООН министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. В нем содержались обвинения в адрес России, однако доказательства представлены не были. Большинство стран ООН не поддержали документ, ограничившись наблюдением за ситуацией.

Ранее в Минобороны России сообщили, что три истребителя МиГ-31 ВКС РФ выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области и не пересекали воздушную границу с Эстонией. Согласно официальному заявлению, полет осуществлялся в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков между тем отметил, что утверждения о якобы нарушении ВКС РФ воздушного пространства Эстонии являются пустыми и безосновательными. По словам Пескова, российские летчики всегда строго соблюдают правила.