22 сентября 2025 в 13:11

В Кремле поставили точку в вопросе пролета МиГ-31 над Эстонией

Песков назвал пустыми слухи о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства Эстонии являются пустыми и безосновательными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал инцидент с истребителями МиГ-31. По словам Пескова, которые приводит РИА Новости, российские летчики всегда строго соблюдают правила.

Подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы. Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе и касающихся полетов, — напомнил представитель Кремля.

Ранее Министерство обороны России подтвердило, что три истребителя МиГ-31 выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области. Однако они не пересекали воздушную границу с Эстонией.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой назвал сообщения о нарушении МиГ-31 воздушной границы Эстонии провокацией Запада. Он предположил, что историю с пролетом истребителей выдумали ради увеличения контингента войск НАТО.

