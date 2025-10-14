Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:35

Украина содрогнулась из-за воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, причиной стал взлет российского МиГ-31К, носителя аэробалистической ракеты «Кинжал», передает украинское издание Strana.ua. Telegram-канал Obozrevatel.ua подтверждает информацию. В Минобороны России соответствующие данные не комментировали.

До этого сообщалось, что на территории Харькова были зафиксированы мощные взрывы. Во время объявленной в городе воздушной тревоги прогремело два хлопка. В режиме повышенной готовности также находились и другие регионы Украины — Черниговская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

Ранее агентство УНИАН подсчитало, что за 10 дней на Украине было поражено 63 объекта. Среди них несколько гидроэлектростанций и тепловых электростанций.

По словам первого замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, в стране образовался дефицит мощности в энергосистеме из-за повреждений объектов генерации. Его информацию позже подтвердила премьер Юлия Свириденко. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киеву придется защищать от атак 203 ключевых объекта.

