09 августа 2025 в 12:50

«Извращенное сознание»: Захарова об идее Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

Захарова назвала извращенным сознанием идею Байдена выгнать россиян из НХЛ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова назвала администрацию экс-лидера США Джо Байдена людьми «с извращенным сознанием». Так она в беседе с «Матч ТВ» отреагировала на информацию о том, что Белый дом планировал выгнать российских хоккеистов из НХЛ.

Эти деятели (администрация Байдена. — NEWS.ru) войдут в историю как люди с извращенным сознанием, — сказала Захарова.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что в администрации Байдена рассматривали возможность выдворения Александра Овечкина и всех российских игроков из Штатов. В материале сказано, что такой вариант расценивался как способ Вашингтона оказать давление на президента России Владимира Путина в рамках обмена заключенными между странами.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что идея выгнать российских хоккеистов из Национальной хоккейной лиги носит политизированный характер. По ее словам, если в США хотят развивать лучшую лигу мира, то там должны играть лучшие хоккеисты. Она подчеркнула, что американским властям хватило мудрости этого не допустить.

НХЛ
Александр Овечкин
Мария Захарова
Джо Байден
США
