09 августа 2025 в 12:26

Кабачки по-корейски за 20 минут!

Кабачки по-корейски за 20 минут! Кабачки по-корейски за 20 минут! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Идеальная закуска или гарнир, которая покорит сочностью внутри и аппетитным хрустом снаружи.

Нарежьте молодые кабачки тонкими кружками или слайсами вдоль. Посыпьте солью, хорошо перемешайте и оставьте на 5 минут — это удалит лишнюю влагу для хруста. Тем временем приготовьте взрывную заправку: смешайте в миске мелко рубленный чеснок, щедрую щепотку хлопьев острого перца, столовую ложку кунжутного масла, чайную ложку сахара, столовую ложку соевого соуса и столовую ложку лимонного сока. Добавьте семена кунжута. Кабачки тщательно отожмите руками от выделившегося сока. Разогрейте сковороду с толстым дном или гриль-сковороду на сильном огне с ложкой растительного масла. Выложите кабачки в один слой и жарьте 3–4 минуты до золотистого хруста, затем переверните и жарьте еще 2–3 минуты. Сразу же переложите горячие кабачки в миску с заправкой, энергично перемешайте. Дайте настояться пару минут для пропитки.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни

