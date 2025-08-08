Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 14:25

Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни

Творожный кекс: простой рецепт Творожный кекс: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожный кекс — это нежный и ароматный десерт. Получится приготовить, даже если у вас мало опыта в кулинарии.

Для теста возьмите 200 г творога любой жирности, 2 куриных яйца, 150 г сахарного песка, 100 мл подсолнечного масла и немного ванили. Все размешайте, чтобы масса стала однородной. Всыпьте 1 ч. л. разрыхлителя и 200 г хлебопекарной муки — выйдет густое, но податливое тесто.

По желанию закиньте в массу немного изюма, орешков, цукатов или шоколадных капель. Слегка смажьте форму, положите в нее массу и выпекайте где-то 40 минут на 180 °C. Проверить готовность можно шпажкой или зубочисткой: она должна выходить из массы сухой.

Готовый кекс при желании можно посыпать сахарной пудрой или полить глазурью. Он вкусен и теплым, и на следующий день — если, конечно, что-то останется.

  • Совет: если творог сухой — пробейте его блендером или протрите через сито, так текстура кекса будет особенно нежной.

Читайте также: пышные творожные пончики с начинкой — делаются быстро, съедаются еще быстрее.

кексы
простыерецепты
рецепты
рецепт
десерты
кулинария
выпечка
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.