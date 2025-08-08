Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни

Творожный кекс — это нежный и ароматный десерт. Получится приготовить, даже если у вас мало опыта в кулинарии.

Для теста возьмите 200 г творога любой жирности, 2 куриных яйца, 150 г сахарного песка, 100 мл подсолнечного масла и немного ванили. Все размешайте, чтобы масса стала однородной. Всыпьте 1 ч. л. разрыхлителя и 200 г хлебопекарной муки — выйдет густое, но податливое тесто.

По желанию закиньте в массу немного изюма, орешков, цукатов или шоколадных капель. Слегка смажьте форму, положите в нее массу и выпекайте где-то 40 минут на 180 °C. Проверить готовность можно шпажкой или зубочисткой: она должна выходить из массы сухой.

Готовый кекс при желании можно посыпать сахарной пудрой или полить глазурью. Он вкусен и теплым, и на следующий день — если, конечно, что-то останется.

Совет: если творог сухой — пробейте его блендером или протрите через сито, так текстура кекса будет особенно нежной.

