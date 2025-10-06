Пирог для уютных вечеров: сохраняем вкус лета в осенней выпечке с этим рецептом

Осенний пирог с ягодами представляет собой уютный десерт, идеально подходящий для прохладной погоды. Это сочетание отличается нежным песочным тестом и сочной ягодной начинкой с легкой кислинкой. Использование замороженных ягод позволяет сохранить вкус лета и приготовить пирог в любое время года.

Для приготовления потребуется: для начинки — 500 г замороженных ягод, 2 ст. л. кукурузного крахмала, 100 г сахара; для теста — 200 г сливочного масла, щепотка соли, 150 г сахара, 2 яйца, 450 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя. Масло растирают с сахаром и солью, добавляют яйца. Просеивают муку с разрыхлителем и замешивают тесто. Ягоды смешивают с крахмалом и сахаром. Тесто разделяют на две части, большую распределяют по форме, выкладывают начинку, накрывают второй частью теста. Выпекают при 180 градусах 35–40 минут. Подают полностью остывшим.

