06 октября 2025 в 15:30

Насыпной пирог с вишней: готовим на суперском песочном тесте

Насыпной пирог с вишней: готовим на суперском песочном тесте. Этот нежный рассыпчатый пирог с сочной вишневой начинкой станет идеальным дополнением к вечернему чаепитию. Ароматная песочная основа и кисло-сладкая ягодная сердцевина понравятся всем любителям домашней выпечки.

Ингредиенты

  • Масло сливочное — 150 г
  • Мука — 270 г
  • Желтки — 1 шт.
  • Вода холодная — 3 ст. л.
  • Сахар — 50 г
  • Соль — 1 щепотка

Для начинки

  • Вишня — 400 г
  • Сахар — 80 г
  • Крахмал кукурузный — 40 г
  • Вода — 50 мл

Приготовление

  1. Масло порубить с мукой в крошку, добавить желток, сахар, соль и холодную воду. Быстро замесить тесто, разделить на 2 части (⅔ и ⅓), завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут. Вишню смешать с сахаром и крахмалом, разведенным в воде.
  2. Большую часть теста раскатать и выложить в форму, наполнить вишневой начинкой. Меньшую часть теста натереть на терке и равномерно распределить сверху. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета.

Ранее мы готовили киш лорен — простой французский пирог. Классика с сырно-ветчинной начинкой.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
