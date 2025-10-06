Насыпной пирог с вишней: готовим на суперском песочном тесте. Этот нежный рассыпчатый пирог с сочной вишневой начинкой станет идеальным дополнением к вечернему чаепитию. Ароматная песочная основа и кисло-сладкая ягодная сердцевина понравятся всем любителям домашней выпечки.
Ингредиенты
- Масло сливочное — 150 г
- Мука — 270 г
- Желтки — 1 шт.
- Вода холодная — 3 ст. л.
- Сахар — 50 г
- Соль — 1 щепотка
Для начинки
- Вишня — 400 г
- Сахар — 80 г
- Крахмал кукурузный — 40 г
- Вода — 50 мл
Приготовление
- Масло порубить с мукой в крошку, добавить желток, сахар, соль и холодную воду. Быстро замесить тесто, разделить на 2 части (⅔ и ⅓), завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут. Вишню смешать с сахаром и крахмалом, разведенным в воде.
- Большую часть теста раскатать и выложить в форму, наполнить вишневой начинкой. Меньшую часть теста натереть на терке и равномерно распределить сверху. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета.
