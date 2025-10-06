Насыпной пирог с вишней: готовим на суперском песочном тесте. Этот нежный рассыпчатый пирог с сочной вишневой начинкой станет идеальным дополнением к вечернему чаепитию. Ароматная песочная основа и кисло-сладкая ягодная сердцевина понравятся всем любителям домашней выпечки.

Ингредиенты

Масло сливочное — 150 г

Мука — 270 г

Желтки — 1 шт.

Вода холодная — 3 ст. л.

Сахар — 50 г

Соль — 1 щепотка

Для начинки

Вишня — 400 г

Сахар — 80 г

Крахмал кукурузный — 40 г

Вода — 50 мл

Приготовление

Масло порубить с мукой в крошку, добавить желток, сахар, соль и холодную воду. Быстро замесить тесто, разделить на 2 части (⅔ и ⅓), завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут. Вишню смешать с сахаром и крахмалом, разведенным в воде. Большую часть теста раскатать и выложить в форму, наполнить вишневой начинкой. Меньшую часть теста натереть на терке и равномерно распределить сверху. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета.

Ранее мы готовили киш лорен — простой французский пирог. Классика с сырно-ветчинной начинкой.