Пышный бисквит для рулетов — получится у всех! Хоть с вареньем, хоть со сливками

Пышный бисквит для рулетов — получится у всех! Обалденно вкусно хоть с вареньем, хоть со сливками. Идеально тонкий и пластичный бисквит, который не трескается при скручивании. Нежная начинка из рикотты с сахарной пудрой дополняет его воздушную текстуру.

Ингредиенты

Яйца — 5 шт.

Сахар — 100 г

Мука — 120 г

Молоко — 50 мл

Для крема

Сыр рикотта — 300 г

Сахарная пудра — 60 г

Сливки — 100 мл

Приготовление

Яйца комнатной температуры взбить с сахаром до светлой пены и увеличения массы в три раза. Аккуратно влить теплое молоко, продолжая взбивать. Просеянную муку вводить частями, аккуратно перемешивая лопаткой снизу вверх. Тесто вылить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 10–12 минут. Для крема взбить охлажденные сливки до пиков, соединить с рикоттой и сахарной пудрой. Готовый горячий бисквит сразу перевернуть на влажное полотенце, снять пергамент, распределить крем и свернуть рулетом.

