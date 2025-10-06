Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 17:00

Пышный бисквит для рулетов — получится у всех! Хоть с вареньем, хоть со сливками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пышный бисквит для рулетов — получится у всех! Обалденно вкусно хоть с вареньем, хоть со сливками. Идеально тонкий и пластичный бисквит, который не трескается при скручивании. Нежная начинка из рикотты с сахарной пудрой дополняет его воздушную текстуру.

Ингредиенты

  • Яйца — 5 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Мука — 120 г
  • Молоко — 50 мл

Для крема

  • Сыр рикотта — 300 г
  • Сахарная пудра — 60 г
  • Сливки — 100 мл

Приготовление

  1. Яйца комнатной температуры взбить с сахаром до светлой пены и увеличения массы в три раза. Аккуратно влить теплое молоко, продолжая взбивать. Просеянную муку вводить частями, аккуратно перемешивая лопаткой снизу вверх. Тесто вылить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 10–12 минут.
  2. Для крема взбить охлажденные сливки до пиков, соединить с рикоттой и сахарной пудрой. Готовый горячий бисквит сразу перевернуть на влажное полотенце, снять пергамент, распределить крем и свернуть рулетом.

Ранее мы готовили апельсиновый кекс как из кондитерской. Шикарное тесто на сливочном масле.

рулеты
десерты
кремы
сливки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
