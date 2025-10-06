Пышный бисквит для рулетов — получится у всех! Хоть с вареньем, хоть со сливками

Пышный бисквит для рулетов — получится у всех! Обалденно вкусно хоть с вареньем, хоть со сливками. Идеально тонкий и пластичный бисквит, который не трескается при скручивании. Нежная начинка из рикотты с сахарной пудрой дополняет его воздушную текстуру.
Ингредиенты
- Яйца — 5 шт.
- Сахар — 100 г
- Мука — 120 г
- Молоко — 50 мл
Для крема
- Сыр рикотта — 300 г
- Сахарная пудра — 60 г
- Сливки — 100 мл
Приготовление
- Яйца комнатной температуры взбить с сахаром до светлой пены и увеличения массы в три раза. Аккуратно влить теплое молоко, продолжая взбивать. Просеянную муку вводить частями, аккуратно перемешивая лопаткой снизу вверх. Тесто вылить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 10–12 минут.
- Для крема взбить охлажденные сливки до пиков, соединить с рикоттой и сахарной пудрой. Готовый горячий бисквит сразу перевернуть на влажное полотенце, снять пергамент, распределить крем и свернуть рулетом.
