Открыла для себя корейские пончики — нежные и совсем не жирные! Хрустящие завитушки

Если вы ищете рецепт по-настоящему воздушных и нежных пончиков, то корейские пончики — это то, что вам нужно! Их главная фишка — необычная скрученная форма, которая после жарки создаёт восхитительную комбинацию текстур: снаружи они хрустящие, а внутри — невероятно мягкие и пористые. В отличие от привычных круглых пончиков, эти завитушки почти не впитывают масло при жарке, поэтому получаются менее жирными, но такими же празднично-сладкими. Это идеальный вариант для домашнего чаепития, который наверняка удивит и покорит ваших близких. Приготовление простое, а результат впечатляет!

Для теста вам понадобится: 400 г муки, 200 мл молока, 1 яйцо, 90 г сахара, 10 г сухих дрожжей, 1/2 ч. л. соли и растительное масло для фритюра. Для сладкой посыпки приготовьте 3 ст. л. сахара и 1 ст. л. молотой корицы. Подогрейте молоко, растворите в нём дрожжи и сахар, дайте постоять 5–7 минут до появления пены. Добавьте яйцо, соль и постепенно введите муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Накройте его и оставьте в тепле на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится в объёме. Подошедшее тесто обомните и разделите на 12-13 равных частей (примерно по 60 г). Каждую часть раскатайте, скрутите в длинный жгут, сложите пополам — он сам закрутится в аккуратную косичку. Защипните концы. Дайте заготовкам постоять под полотенцем около 20 минут. Разогрейте в глубокой сковороде достаточное количество масла и обжаривайте пончики с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые пончики выложите на бумажную салфетку, чтобы убрать излишки масла, и, пока они тёплые, обильно обваляйте в смеси сахара и корицы.

