06 октября 2025 в 19:26

Лучшее блюдо для осеннего вечера! Британский пастуший пирог — рецепт два в одном!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пастуший пирог с рыбой — это два в одном: нежнейшее картофельное пюре и сочная рыбная начинка с овощами в сливочном соусе. Аромат, который наполняет кухню во время запекания, просто сводит с ума. Это блюдо — идеальный способ накормить семью чем-то по-настоящему домашним, сытым и одновременно элегантным. Оно никогда не приедается и каждый раз дарит ощущение уюта.

Для приготовления нам понадобится: 1 кг картофеля, 400 г филе белой или красной рыбы (например, хек или лосось), 1 луковица, 400 мл молока, 25 г сливочного масла, 2 ст. ложки муки, 3 ст. ложки консервированной кукурузы, 3 ст. ложки зеленого горошка, соль, перец и чайная ложка дижонской горчицы для пикантности. Картофель чистим, варим до готовности и делаем из него воздушное пюре на молоке со сливочным маслом. Пока картошка варится, займемся начинкой. Лук мелко режем и обжариваем на сливочном масле до мягкости, посыпаем мукой и готовим минуту, помешивая. Тонкой струйкой вливаем теплое молоко, не переставая мешать венчиком, чтобы не было комочков. Доводим соус до загустения. Рыбу нарезаем кубиками и отправляем в соус вместе с кукурузой, горошком, горчицей, солью и перцем. Прогреваем пару минут. Рыбную начинку выкладываем в форму для запекания, а сверху равномерно распределяем картофельное пюре. Вилкой можно создать красивый узор. Отправляем пирог в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут, пока сверху не появится румяная корочка. Дайте ему немного остыть перед подачей — так он лучше сохранит форму. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

рецепты
пироги
рыба
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
