Перед этой запеканкой невозможно устоять! Гречневая запеканка с грибами — просто и вкусно

Гречневая запеканка с грибами — это то блюдо, которое спасает, когда хочется приготовить что-то по-настоящему душевное, сытное и без лишних хлопот. Она идеально подходит, если у вас осталась вареная гречка и вы не знаете, как ее преобразить. Вкус у запеканки получается насыщенным, с ярким грибным ароматом, а текстура — нежной и в меру плотной. Это блюдо давно стало для меня палочкой-выручалочкой для семейного ужина, и его всегда съедают до последней крошки. Оно прекрасно как в горячем, так и в холодном виде, а на следующий день кажется еще вкуснее!

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов гречневой крупы, 500 граммов свежих шампиньонов, одна крупная луковица, два куриных яйца, полстакана сметаны, две столовые ложки сливочного масла, соль и перец по вкусу. Гречку нужно перебрать, промыть и отварить до готовности в подсоленной воде. Пока варится крупа, займитесь грибами и луком: нарежьте их некрупными кубиками и обжарьте на сливочном масле до мягкости и легкого румянца. В глубокой миске соедините остывшую гречневую кашу, грибы с луком, добавьте сметану и яйца. Тщательно все перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Получившуюся массу выложите в смазанную маслом форму для запекания, разровняйте поверхность и для хрустящей корочки посыпьте панировочными сухарями. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте запеканку около 20–25 минут, пока верх не подрумянится. Подавайте ее горячей, украсив свежей зеленью.

