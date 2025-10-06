Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 18:02

Перед этой запеканкой невозможно устоять! Гречневая запеканка с грибами — просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гречневая запеканка с грибами — это то блюдо, которое спасает, когда хочется приготовить что-то по-настоящему душевное, сытное и без лишних хлопот. Она идеально подходит, если у вас осталась вареная гречка и вы не знаете, как ее преобразить. Вкус у запеканки получается насыщенным, с ярким грибным ароматом, а текстура — нежной и в меру плотной. Это блюдо давно стало для меня палочкой-выручалочкой для семейного ужина, и его всегда съедают до последней крошки. Оно прекрасно как в горячем, так и в холодном виде, а на следующий день кажется еще вкуснее!

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов гречневой крупы, 500 граммов свежих шампиньонов, одна крупная луковица, два куриных яйца, полстакана сметаны, две столовые ложки сливочного масла, соль и перец по вкусу. Гречку нужно перебрать, промыть и отварить до готовности в подсоленной воде. Пока варится крупа, займитесь грибами и луком: нарежьте их некрупными кубиками и обжарьте на сливочном масле до мягкости и легкого румянца. В глубокой миске соедините остывшую гречневую кашу, грибы с луком, добавьте сметану и яйца. Тщательно все перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Получившуюся массу выложите в смазанную маслом форму для запекания, разровняйте поверхность и для хрустящей корочки посыпьте панировочными сухарями. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте запеканку около 20–25 минут, пока верх не подрумянится. Подавайте ее горячей, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Гречотто с курицей и грибами: приготовьте гречку в рукаве, и не останется ни крупинки
Общество
Гречотто с курицей и грибами: приготовьте гречку в рукаве, и не останется ни крупинки
Экономист предупредил, что может спровоцировать дефицит гречки в России
Общество
Экономист предупредил, что может спровоцировать дефицит гречки в России
От эйфории до летального исхода: что такое грибные ретриты и чем они опасны
Россия
От эйфории до летального исхода: что такое грибные ретриты и чем они опасны
Польские зразы из картофеля: секреты приготовления с грибами
Семья и жизнь
Польские зразы из картофеля: секреты приготовления с грибами
Забыла о котлетах! Грузинская запеканка «Чижи-пыжи» — сочно, ароматно и элементарно
Общество
Забыла о котлетах! Грузинская запеканка «Чижи-пыжи» — сочно, ароматно и элементарно
гречка
грибы
запеканка
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Многоквартирный дом в Подмосковье захватили насекомые-паразиты
Министр энергетики выступил с инициативой по трудоустройству бойцов СВО
В Москве машина едва не улетела в реку после ДТП
Умерла звезда сериалов «Лучше звоните Солу» и «Анатомия страсти»
Зеленский раскритиковал европейских партнеров за отсутствие денег
Биржа труда Владивостока: как найти работу и получить пособие
На Западе рассказали о последствиях отставки французского премьера
Кто станет новым главой Apple: отставка Кука, сотрудничество с Россией
Съел медведь или выжили: есть ли шанс спасти в тайге семью Усольцевых
Неожиданные заявления Меркель посеяли зерна сомнения в Европе
«Довели Киев до истерики»: ВС РФ разнесли НПЗ и газохранилища на Украине
Стало известно, сколько БПЛА атаковали Белгородскую область за пять часов
Стало известно, кому чаще россияне покупают ювелирные украшения
Прыжок с парашютом закончился гибелью тренера
113-летний бразилец официально признан самым старым мужчиной мира
Составлен список уехавших звезд, которых могут лишить квартир в Москве
Таиланд за девять месяцев принял более миллиона россиян
Макрона сравнили с одной птицей на фоне политического кризиса
Петербургскую компанию оштрафовали за нарушения во время земельных работ
В Ленобласти мужчина выиграл суд о клевете из-за надписи на заборе
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.