Если у вас завалялась гречка, бегом готовьте гречаники по этому рецепту. Вкуснее мясных котлет! Простота приготовления и доступность ингредиентов делают гречаники прекрасным вариантом быстрого и экономного обеда и ужина.

Вам понадобится: 300 г готовой гречневой каши, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте гречневую кашу с яйцом, жареным луком, мукой и специями. Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в муке или сухарях и обжарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. Для более диетического варианта запеките в духовке при 180 °C 15–20 минут.

Вкус гречаников поражает своей гармоничностью: нежная текстура гречки сочетается с ароматом поджаренного лука, а хрустящая корочка придает блюду особый шарм. Эти котлеты хороши как в горячем, так и в холодном виде, идеально подходят к сметане или овощному салату.

