Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 19:00

Бурятские полумесяцы хушуур. Золотистые пирожки с сочным мясом и бульоном внутри!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хушуур — это не просто жареный пирожок, а душа бурятской и монгольской кухни, сытное блюдо кочевников, которое идеально подходит, чтобы есть руками. Эти золотистые «полумесяцы» с сочной мясной начинкой вы наверняка встречали на праздниках или в меню этнических кафе. Их главный секрет — в простом эластичном тесте и ароматной начинке из рубленого мяса, которая дарит неповторимый вкус в каждом кусочке. Готовятся они хоть и не быстро, но процесс этот невероятно медитативный и приятный, а результат в виде тарелки хрустящих горячих пирожков точно соберет всю семью за столом.

Для приготовления теста вам понадобится 500 граммов муки, 240 мл холодной воды и щепотка соли. Замесите мягкое эластичное тесто, дайте ему отдохнуть под полотенцем около 30 минут. Для начинки возьмите 600 граммов говядины или баранины, 2 луковицы, 3–5 зубчиков чеснока, соль и перец по вкусу. Мясо не пропускайте через мясорубку, а очень мелко порубите ножом — так начинка получится более сочной и текстурированной. Смешайте его с измельченным луком, чесноком и специями. Раскатайте тесто в тонкий пласт, нарежьте кружками диаметром 10–12 см. На одну половину каждого кружка выложите начинку, накройте второй половиной и тщательно защипните края, можно фигурной косичкой. Обжаривайте хушууры в большом количестве хорошо разогретого растительного масла по 5–7 минут с каждой стороны до золотисто-коричневой корочки. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, и подавайте непременно горячими.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Запеченная скумбрия с яблоками и луком: неожиданный вкус для простой рыбы
Общество
Запеченная скумбрия с яблоками и луком: неожиданный вкус для простой рыбы
Лучшее блюдо для осеннего вечера! Британский пастуший пирог — рецепт два в одном!
Общество
Лучшее блюдо для осеннего вечера! Британский пастуший пирог — рецепт два в одном!
Гуляш по-кавказски понравится всем мужчинам: обалденная насыщенная подлива
Общество
Гуляш по-кавказски понравится всем мужчинам: обалденная насыщенная подлива
Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество
Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Не шарлотка, а яблочный наполеон! Французский невидимый яблочный пирог — нежные дольки с заварным кремом
Общество
Не шарлотка, а яблочный наполеон! Французский невидимый яблочный пирог — нежные дольки с заварным кремом
рецепты
пирожки
мясо
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России завершили расследование по второму делу Хотина
Двух российских школьниц били ногами в живот и возили лицами по асфальту
«Молчать нельзя»: военэксперт раскрыл способ остановить химатаки ВСУ
ВС РФ разнесли аэродромы с F-16, дроны в Феодосии: что будет дальше
Российские бойцы уничтожили позицию ВСУ с американским гранатометом
Путин ужесточил меры по борьбе с коррупцией
Кехмана удалили с сайта МХАТ им. Горького
Россиянам раскрыли доступный способ борьбы с плесенью
Новый род войск появится в ВСУ
В центре Москвы горит здание XIX века
Рэпер Macan явился в военкомат по повестке
Диетолог назвала три неочевидных продукта для защиты от простуды
Военэксперт объяснил, как белый фосфор поражает организм человека
«Формы диктуют содержание»: историк о театре Прилепина
Смартфон убил подростка, мальчика изнасиловали в больнице: главные ЧП дня
В двух районах Харьковской области прозвучали взрывы
В Армении появился департамент европейской интеграции
Новый министр обороны Франции отказался от своей должности
Москвичам рассказали, какой будет погода в ближайшие 10 дней
В Госдуме оценили идею о компенсациях за спасение нелегальных туристов
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.