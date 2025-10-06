Бурятские полумесяцы хушуур. Золотистые пирожки с сочным мясом и бульоном внутри!

Хушуур — это не просто жареный пирожок, а душа бурятской и монгольской кухни, сытное блюдо кочевников, которое идеально подходит, чтобы есть руками. Эти золотистые «полумесяцы» с сочной мясной начинкой вы наверняка встречали на праздниках или в меню этнических кафе. Их главный секрет — в простом эластичном тесте и ароматной начинке из рубленого мяса, которая дарит неповторимый вкус в каждом кусочке. Готовятся они хоть и не быстро, но процесс этот невероятно медитативный и приятный, а результат в виде тарелки хрустящих горячих пирожков точно соберет всю семью за столом.

Для приготовления теста вам понадобится 500 граммов муки, 240 мл холодной воды и щепотка соли. Замесите мягкое эластичное тесто, дайте ему отдохнуть под полотенцем около 30 минут. Для начинки возьмите 600 граммов говядины или баранины, 2 луковицы, 3–5 зубчиков чеснока, соль и перец по вкусу. Мясо не пропускайте через мясорубку, а очень мелко порубите ножом — так начинка получится более сочной и текстурированной. Смешайте его с измельченным луком, чесноком и специями. Раскатайте тесто в тонкий пласт, нарежьте кружками диаметром 10–12 см. На одну половину каждого кружка выложите начинку, накройте второй половиной и тщательно защипните края, можно фигурной косичкой. Обжаривайте хушууры в большом количестве хорошо разогретого растительного масла по 5–7 минут с каждой стороны до золотисто-коричневой корочки. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, и подавайте непременно горячими.

