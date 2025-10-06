Эти хрустящие грибочки вас покорят: рецепт маринованных шампиньонов, чтобы вы забыли о магазинных

Маринованные шампиньоны представляют собой универсальную закуску, которая подходит как для праздничного стола, так и для повседневного употребления. Это блюдо отличается пикантным вкусом и приятной хрустящей текстурой. Правильно приготовленные маринованные грибы сохраняют свой натуральный вкус и аромат.

Для приготовления потребуется: 0,5 кг шампиньонов, 1 ч. л. соли, 1 л воды; для маринада: 1–2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 10 г свежего укропа, 1–1,5 ч. л. соли, 3 ч. л. сахара, 1 ч. л. зернистой горчицы, 3 ст. л. нерафинированного масла, 1,5 ст. л. 9%-ного уксуса. Грибы очищают и отваривают в подсоленной воде 5–7 минут. Лук нарезают кольцами, чеснок — пластинами, укроп измельчают. Для маринада смешивают все ингредиенты. Грибы смешивают с маринадом и оставляют в холодильнике на 8–12 часов. Подают закуску охлажденной, украсив зеленью.

