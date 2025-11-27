День матери
27 ноября 2025 в 18:29

Обожаю, когда быстро и без заморочек: курочка в томатном соусе с орзо в сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Попробуйте приготовить невероятно сытное и ароматное блюдо — курочку в томатном соусе с пастой орзо в сковороде. Обожаю, когда быстро и без заморочек, и этот рецепт — именно такой!

Вам понадобится: 4 куриных голени, 1 луковица, 150 г пасты орзо, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. сладкой паприки, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло. На разогретом масле обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавьте куриные голени и обжаривайте до золотистой корочки со всех сторон. Посыпьте курицу паприкой, поперчите, посолите, добавьте выдавленный чеснок и перемешайте. Влейте 500 мл воды, смешанной с томатной пастой, доведите до кипения. Всыпьте пасту орзо, убавьте огонь и тушите под крышкой 15–20 минут, пока паста не приготовится и не впитает соус.

Вкус этого блюда — это гармония нежной и сочной курицы, идеально пропитанной дымной сладостью паприки, и упругой пасты орзо в насыщенном томатном соусе. Это сытное блюдо, которое понравится всей семье и избавит вас от горы посуды.

Ранее стало известно, как приготовить ленивый ужин из курицы и картошки в глиняных горшочках.

