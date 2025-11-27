Мини-решти для праздничного стола: стильная альтернатива привычным закускам, которая удивит гостей и украсит новогоднее меню

Иногда достаточно добавить на стол одну необычную закуску, чтобы вся подача стала ярче и наряднее. Мини-решти готовятся просто, выглядят эффектно и прекрасно сочетаются с нежным сыром и лососем. Это отличный вариант для тех, кто хочет порадовать родных чем-то новым, но не слишком сложным.

Очистите 3–4 шт. картофеля и натрите на крупной терке. Добавьте 50 г твердого сыра, щепотку тимьяна, луковой или чесночной соли, перца и 1 ст. л. растительного масла. Перемешайте и оставьте на 5 минут. Выложите массу на пергамент небольшими лепешками и выпекайте при 180° около 15 минут.

Ростки спаржи (10–13 шт.) отварите 1 минуту в воде с маслом и лимонным соком, затем охладите. Смешайте 150 г творожного сыра со 70 г сливок и измельченным укропом. На остывшие решти выложите сырную массу, сверху разместите полоски лосося (130 г), обернутые вокруг ростков спаржи. Получится элегантная закуска с легким швейцарским характером.

