День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 12:12

Крахмал как секрет мягких тефтелей: простой способ сохранить форму и сочность без лишнего жира и сложных приемов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Многие хозяйки замечают, что тефтели на сковороде расползаются и становятся жестковатыми. Есть простой способ исправить это без добавления лишнего жира. Немного крахмала делает фарш более послушным, помогает удерживать влагу и сохраняет форму при жарке и тушении.

Чтобы добиться нужного эффекта, добавьте в полкилограмма мяса всего одну чайную ложку картофельного или кукурузного крахмала. При нагреве он превращается в нежный гель, который удерживает соки внутри и делает структуру однородной. Такая добавка помогает равномерно распределять специи, устраняет пустоты и делает массу эластичнее.

К тому же крахмал подходит тем, кто избегает глютена и яиц, ведь он не влияет на вкус блюда и остается гипоаллергенным. При запекании он защищает поверхность от пересыхания, сохраняя тефтели мягкими. Главное — не переборщить, чтобы масса не стала липкой.

Оказывается, для красной икры есть недорогая и вкусная замена. Речь идет об аппетитной рыбной намазке на основе свеклы, которая исчезнет со стола в мгновение ока!

Проверено редакцией
Читайте также
Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество
Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Пышно цветет 100 дней без перерыва и не ломается даже под ливнем: многолетник — фаворит клумб
Общество
Пышно цветет 100 дней без перерыва и не ломается даже под ливнем: многолетник — фаворит клумб
Персики, запеченные в беконе — это сочетание взрывает мозг: салат, который стал фаворитом на семейных праздниках
Общество
Персики, запеченные в беконе — это сочетание взрывает мозг: салат, который стал фаворитом на семейных праздниках
Наполеон подождет! Вместо него — «Халиф на час»: нежный восточный торт с творогом и шоколадом
Общество
Наполеон подождет! Вместо него — «Халиф на час»: нежный восточный торт с творогом и шоколадом
Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество
Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, кого ожидают изменения в выплатах по больничным
Пермский край оставят без вейпов со следующего года
Первую гонку Кубка России по биатлону выиграла иностранка
МИД России раскрыл причину закрытия генконсульства Польши в Иркутске
Минобороны раскрыло детали продвижения ВС России в Красноармейске
«Как никогда верю»: Лукашенко заявил о скором окончании украинского кризиса
В Госдуме предложили способ борьбы с незаконными рехабами
Торт без выпечки! Беру крем-чиз со сгущенкой — гости в восторге!
Суд принял решение по квартире Ларисы Долиной
Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР
«Накручивание эмоций»: в ГД ответили на слухи о повышении банками комиссии
Приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту захотели обжаловать
Индия закупит у России ракеты
Специалисты Роскачества нашли незаконные примеси в оливковом масле
Дома вспыхнули, как спички: фото самого страшного пожара в истории Гонконга
Популярный фрукт подешевел на 25% в России
Российская ОЭЗ попала в скандал из-за уголовного дела
Волчанск, Орехово, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 ноября
«На таких молятся»: Смертин назвал Симоняна эталоном во всем
Юрист ответил, чем обернется для сочинских школьников осквернение памятника
Дальше
Самое популярное
Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.