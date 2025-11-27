Крахмал как секрет мягких тефтелей: простой способ сохранить форму и сочность без лишнего жира и сложных приемов

Крахмал как секрет мягких тефтелей: простой способ сохранить форму и сочность без лишнего жира и сложных приемов

Многие хозяйки замечают, что тефтели на сковороде расползаются и становятся жестковатыми. Есть простой способ исправить это без добавления лишнего жира. Немного крахмала делает фарш более послушным, помогает удерживать влагу и сохраняет форму при жарке и тушении.

Чтобы добиться нужного эффекта, добавьте в полкилограмма мяса всего одну чайную ложку картофельного или кукурузного крахмала. При нагреве он превращается в нежный гель, который удерживает соки внутри и делает структуру однородной. Такая добавка помогает равномерно распределять специи, устраняет пустоты и делает массу эластичнее.

К тому же крахмал подходит тем, кто избегает глютена и яиц, ведь он не влияет на вкус блюда и остается гипоаллергенным. При запекании он защищает поверхность от пересыхания, сохраняя тефтели мягкими. Главное — не переборщить, чтобы масса не стала липкой.

Оказывается, для красной икры есть недорогая и вкусная замена. Речь идет об аппетитной рыбной намазке на основе свеклы, которая исчезнет со стола в мгновение ока!