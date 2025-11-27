День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:30

Оладьи «Два шоколада» за 15 минут: простой рецепт на ряженке с какао — вкусный и полезный завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Оладьи «Два шоколада» за 15 минут: простой рецепт на ряженке — вкусный и полезный завтрак. Эти блинчики станут идеальным началом дня для тех, кто следит за фигурой. Они богаты белком, надолго сохраняют чувство сытости и помогают в поддержании веса, при этом 100 грамм всего 150 калорий. Такой завтрак одновременно полезный, вкусный и простой в приготовлении.

Яйца — 2 шт. взбиваю, в ряженку добавляю соду на кончике ножа (ряженку — 90 мл), добавляю рисовую муку или обычную — 30–50 г в зависимости от консистенции, какао — 20 г и подсластитель — 3–4 г по вкусу, все тщательно смешиваю до однородной массы. Комнатная температура ингредиентов помогает тесту получиться легким и гладким. Вводим растопленный черный шоколад — 30 г и аккуратно размешиваем. Выпекаю блинчики на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла, переворачивая, когда на поверхности появляются пузырьки.

Подаю с греческим йогуртом, свежими ягодами для витаминов или с ложкой ореховой пасты для дополнительной сытности. Блинчики получаются нежными, ароматными и идеально подходят для полезного и вкусного завтрака, который дарит энергию на весь день.

Ранее мы готовили крутую закуску к вину на Новый год. Печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку.

Проверено редакцией
Читайте также
Десерт по-скандинавски за 20 минут — этот блинчик поражает нежностью: готовлю с ягодами и нежным кремом
Общество
Десерт по-скандинавски за 20 минут — этот блинчик поражает нежностью: готовлю с ягодами и нежным кремом
Не такой, как все: салат без курицы и без ветчины — займет достойное место на новогоднем столе
Общество
Не такой, как все: салат без курицы и без ветчины — займет достойное место на новогоднем столе
Пачка творога и пара яблок: готовим яблочные оладушки на творожном тесте. Завтрак из простых продуктов — вкуснятина со сметаной и вареньем
Общество
Пачка творога и пара яблок: готовим яблочные оладушки на творожном тесте. Завтрак из простых продуктов — вкуснятина со сметаной и вареньем
Беру картошку и горстку муки — пеку хрустящие плацки земнячане: польские картофельные кружочки с нежной серединкой
Общество
Беру картошку и горстку муки — пеку хрустящие плацки земнячане: польские картофельные кружочки с нежной серединкой
Тыквенные оладьи за 10 минут: вкуснятина для осеннего завтрака. Не бойтесь добавлять в рецепты тыкву — это просто и полезно
Общество
Тыквенные оладьи за 10 минут: вкуснятина для осеннего завтрака. Не бойтесь добавлять в рецепты тыкву — это просто и полезно
оладьи
панкейки
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Технолог рассказала, как добавить в рацион больше овощей
«Одноклассники» выпустили мейковер-шоу ко Дню матери
Сийярто раскрыл, сколько будет актуально исключение Венгрии из санкций США
«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов
Стало известно, как дети попали в пыточный рехаб на Урале
«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке
Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд
В МИД России оценили истинный вклад ЕС в достижение мира на Украине
ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией
Силовики начали обыски в соццентре после заявлений о насилии и пытках
В Свердловской области мать пойдет под суд за убийство своего сына
В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык
В МИД России озвучили пугающие показатели дефицита госбюджета в ЕС
Оставшаяся в одиночестве на границе школьница получила компенсацию
Блокадница получит полмиллиона рублей за падение на льду
С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь
Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана
Психолог объяснила причины родительского выгорания
Ужин без угрызений совести: полезный салат с креветками
В Совфеде уличили Европу в создании «инфраструктуры войны»
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.