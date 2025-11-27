Оладьи «Два шоколада» за 15 минут: простой рецепт на ряженке с какао — вкусный и полезный завтрак

Оладьи «Два шоколада» за 15 минут: простой рецепт на ряженке — вкусный и полезный завтрак. Эти блинчики станут идеальным началом дня для тех, кто следит за фигурой. Они богаты белком, надолго сохраняют чувство сытости и помогают в поддержании веса, при этом 100 грамм всего 150 калорий. Такой завтрак одновременно полезный, вкусный и простой в приготовлении.

Яйца — 2 шт. взбиваю, в ряженку добавляю соду на кончике ножа (ряженку — 90 мл), добавляю рисовую муку или обычную — 30–50 г в зависимости от консистенции, какао — 20 г и подсластитель — 3–4 г по вкусу, все тщательно смешиваю до однородной массы. Комнатная температура ингредиентов помогает тесту получиться легким и гладким. Вводим растопленный черный шоколад — 30 г и аккуратно размешиваем. Выпекаю блинчики на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла, переворачивая, когда на поверхности появляются пузырьки.

Подаю с греческим йогуртом, свежими ягодами для витаминов или с ложкой ореховой пасты для дополнительной сытности. Блинчики получаются нежными, ароматными и идеально подходят для полезного и вкусного завтрака, который дарит энергию на весь день.

