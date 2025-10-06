Забудьте о слабом напоре в душе навсегда: одно дешевое средство за два часа решит вашу проблему

Каждый сталкивался со слабым напором воды в душе. Жесткая вода постепенно забивает душевую лейку известковым налетом, из-за чего напор ослабевает, а струи распыляются неравномерно.

Решается проблема с помощью обычной лимонной кислоты — она эффективно растворяет минеральные отложения и не повреждает саму лейку.

Возьмите 50–100 граммов кислоты на литр горячей воды (60–70 градусов). Открутите лейку, погрузите ее в раствор форсунками вниз на пару часов. После отмокания промойте под сильным напором воды и прочистите отверстия мягкой щеткой.

Для профилактики повторяйте процедуру каждые два-три месяца. Важно: метод не подходит для леек с позолотой или дорогим хромированным покрытием.

