Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 18:55

Забудьте о слабом напоре в душе навсегда: одно дешевое средство за два часа решит вашу проблему

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Каждый сталкивался со слабым напором воды в душе. Жесткая вода постепенно забивает душевую лейку известковым налетом, из-за чего напор ослабевает, а струи распыляются неравномерно.

Решается проблема с помощью обычной лимонной кислоты — она эффективно растворяет минеральные отложения и не повреждает саму лейку.

Возьмите 50–100 граммов кислоты на литр горячей воды (60–70 градусов). Открутите лейку, погрузите ее в раствор форсунками вниз на пару часов. После отмокания промойте под сильным напором воды и прочистите отверстия мягкой щеткой.

Для профилактики повторяйте процедуру каждые два-три месяца. Важно: метод не подходит для леек с позолотой или дорогим хромированным покрытием.

Ранее сообщалось, что засоры в ванной после мытья головы — очень частая проблема, с которой все сталкиваются. Волосы скапливаются в сливе и образуют плотные комки, которые приводят к дорогостоящему вызову сантехника. Однако проблему можно решить своими силами.

Читайте также
Запеченная скумбрия с яблоками и луком: неожиданный вкус для простой рыбы
Общество
Запеченная скумбрия с яблоками и луком: неожиданный вкус для простой рыбы
Лучшее блюдо для осеннего вечера! Британский пастуший пирог — рецепт два в одном!
Общество
Лучшее блюдо для осеннего вечера! Британский пастуший пирог — рецепт два в одном!
Гуляш по-кавказски понравится всем мужчинам: обалденная насыщенная подлива
Общество
Гуляш по-кавказски понравится всем мужчинам: обалденная насыщенная подлива
Мясников жестко осадил врачей, отговаривающих пить статины по показаниям
Здоровье/красота
Мясников жестко осадил врачей, отговаривающих пить статины по показаниям
Магнитные бури сегодня, 6 октября: что завтра, скачки давления, риск смерти
Общество
Магнитные бури сегодня, 6 октября: что завтра, скачки давления, риск смерти
советы
лайфхаки
душ
средства
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл, кто может служить в киберсилах Украины
В России завершили расследование по второму делу Хотина
Двух российских школьниц били ногами в живот и возили лицами по асфальту
«Молчать нельзя»: военэксперт раскрыл способ остановить химатаки ВСУ
ВС РФ разнесли аэродромы с F-16, дроны в Феодосии: что будет дальше
Российские бойцы уничтожили позицию ВСУ с американским гранатометом
Путин ужесточил меры по борьбе с коррупцией
Кехмана удалили с сайта МХАТ им. Горького
Россиянам раскрыли доступный способ борьбы с плесенью
Новый род войск появится в ВСУ
В центре Москвы горит здание XIX века
Рэпер Macan явился в военкомат по повестке
Диетолог назвала три неочевидных продукта для защиты от простуды
Военэксперт объяснил, как белый фосфор поражает организм человека
«Формы диктуют содержание»: историк о театре Прилепина
Смартфон убил подростка, мальчика изнасиловали в больнице: главные ЧП дня
В двух районах Харьковской области прозвучали взрывы
В Армении появился департамент европейской интеграции
Новый министр обороны Франции отказался от своей должности
Москвичам рассказали, какой будет погода в ближайшие 10 дней
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.