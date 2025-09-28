Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 10:44

Одно легкое движение руки спасет от засоров: лайфхак с ватной палочкой избавит от вызова сантехника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Засоры в ванной после мытья головы — очень частая проблема, с которой все сталкиваются. Волосы скапливаются в сливе и образуют плотные комки, которые приводят к дорогостоящему вызову сантехника. Однако проблему можно решить своими силами.

Возьмите обычную ватную палочку и согните ее пополам. Разместите получившуюся конструкцию поверх сливной решетки. Такой нехитрый прием особенно эффективен для ванн с крупными отверстиями слива.

Волосы будут цепляться за ватную палочку, а не уходить в трубу и забивать ее. Меняйте палочку раз в неделю — и вы забудете о проблеме засоров. Простой способ сохранить чистоту слива без лишних затрат.

Ранее сообщалось, что когда солнечные лучи падают на стекло, то они безжалостно выдают все недочеты уборки. Даже самые дорогие средства не спасают, если на окнах остаются разводы. Но секрет кроется не в химии, а в инструменте.

сантехника
советы
волосы
уборка
Валерия Мартынович
В. Мартынович
