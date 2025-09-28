Одно легкое движение руки спасет от засоров: лайфхак с ватной палочкой избавит от вызова сантехника

Засоры в ванной после мытья головы — очень частая проблема, с которой все сталкиваются. Волосы скапливаются в сливе и образуют плотные комки, которые приводят к дорогостоящему вызову сантехника. Однако проблему можно решить своими силами.

Возьмите обычную ватную палочку и согните ее пополам. Разместите получившуюся конструкцию поверх сливной решетки. Такой нехитрый прием особенно эффективен для ванн с крупными отверстиями слива.

Волосы будут цепляться за ватную палочку, а не уходить в трубу и забивать ее. Меняйте палочку раз в неделю — и вы забудете о проблеме засоров. Простой способ сохранить чистоту слива без лишних затрат.

