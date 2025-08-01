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01 августа 2025 в 09:35

Творожные пончики-пятиминутки с начинкой: делаем быстро, исчезают мгновенно

Творожные пончики-пятиминутки Творожные пончики-пятиминутки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется порадовать семью чем-то домашним и вкусным, творожные пончики становятся спасением. Они мягкие, с румяной корочкой и приятной сладкой начинкой внутри. Готовятся из простых ингредиентов, а результат всегда радует.

Смешайте 250 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара и щепотку соли. Добавьте ванилин и 0,5 ч. л. соды, погашенной уксусом. Постепенно всыпьте около 200 г муки — тесто должно получиться мягким, слегка липким. Раскатайте его в колбаску и разделите на кусочки.

Каждую часть приплюсните, положите в центр немного начинки: густое варенье, джем, шоколад или повидло (по 0,5 ч. л.). Аккуратно защипните края и скатайте в шарик. Жарьте на сковороде или в сотейнике в большом количестве масла — важно, чтобы пончики в нем плавали.

Обжаривайте заготовки по 2–3 минутки с каждой стороны, пока не подрумянятся. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой или подайте с медом.

  • Совет: если начинка слишком жидкая — загустите ее крахмалом или выбирайте более густые джемы. Пончики лучше лепить быстро, чтобы тесто не подсыхало.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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