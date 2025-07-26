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26 июля 2025 в 09:05

Салат из помидоров с луком на зиму: без стерилизации и лишних хлопот

Салат на зиму из помидоров с луком: простой рецепт Салат на зиму из помидоров с луком: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хочется сделать заготовку на зиму, но совсем нет времени на стерилизацию, этот салат из помидоров с луком — именно то, что нужно. Он получается хрустящим, ароматным, с кисло-сладкой ноткой. Отлично сочетается с мясом, картошкой и просто хорошим хлебом. Готовится без стерилизации, хранится прекрасно.

Нарежьте 1,5 кг спелых, но плотных помидоров дольками — не слишком мелко, чтобы не размякли. Лук (около 500 г) порежьте полукольцами. Уложите в глубокую миску слоями: помидоры, лук, немного рубленой зелени (укроп или петрушка). Аккуратно перемешайте.

Теперь приготовьте маринад: влейте 100 мл растительного масла, 100 мл 9%-го уксуса, добавьте 2 ст. л. сахара и 1 ст. л. соли. Перемешайте и дайте постоять 20–30 минут — помидоры пустят сок, и все хорошо промаринуется.

Разложите салат по чистым банкам (объемом 0,5–1 л), плотно утрамбовывая. Залейте образовавшимся маринадом до краев. Закройте прокипяченными крышками. Переверните и укутайте на сутки. Хранить можно в кладовке или холодильнике.

  • Совет: чтобы салат был особенно вкусным, добавьте в каждую банку зубчик чеснока или пару зерен черного перца.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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