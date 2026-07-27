Один кабачок и морковка — заворачиваю их в тесто: к чаю подаю нежные подушечки, вкуснее беляшей

Беру слоеное тесто, кабачок и морковь — обжариваю овощи с чесноком и травами до легкого хруста, заворачиваю в тесто с сыром и запекаю до золотистой корочки. Получаются слойки, которые исчезают быстрее, чем я успеваю их достать из духовки. Хрустящее, воздушное тесто, сочная овощная начинка с пряным ароматом базилика и орегано, а сыр добавляет сливочную нотку и делает вкус насыщенным.

Для приготовления понадобится: 400 г слоеного бездрожжевого теста (2 пласта), 250 г кабачка, 200 г моркови, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка лимонного сока, 2 зубчика чеснока, соль, перец, сушеный базилик и орегано по щепотке, 70 г полутвердого сыра, 1 яйцо для смазки. Морковь и кабачок натрите тонкой соломкой. На сильном огне обжарьте морковь в масле 3 минуты, добавьте кабачок и готовьте еще 5 минут, не накрывая крышкой. Добавьте лимонный сок, чеснок, соль и специи, жарьте 1 минуту. Тесто разморозьте, каждый пласт разрежьте на 4 части. На каждую заготовку выложите начинку, посыпьте сыром, смажьте края яйцом, защипните. Выпекайте при 180°C 25 минут до румяности. Подавайте теплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти слойки — домашние съели за ужином, даже дети, которые не любят овощи, просили добавки. Я добавила в начинку немного сладкого перца и зелени, а сыр взяла с копченым вкусом. Кстати, можно использовать замороженное тесто — размораживается быстро. Находка, а не рецепт!