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27 июля 2026 в 12:12

Пеку ватрушки-«солнышки» с ягодами по рецепту из детства: мягкие, сочные, с хрустящей крошкой

Фото: D-NEWS.ru
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Беру творог, свежие ягоды и готовлю тесто — через полтора часа на столе румяные ватрушки, которые пахнут домашним уютом. Мягкая сдоба с нежной творожной начинкой, кислинкой ягод и хрустящей крошкой сверху — идеально к чаю или стакану холодного молока.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 380 г, молоко — 200 мл, масло сливочное — 90 г, яйцо куриное — 2 шт., сахар-песок — 145 г, дрожжи сухие — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, ягоды — 200 г, творог — 200 г, желток — 1 шт., сахар ванильный — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала растапливаю 60 г сливочного масла и смешиваю просеянную муку со щепоткой соли, 75 г сахара и сухими дрожжами. Вливаю туда теплое молоко, одно яйцо и растопленное масло, вымешиваю тесто 10 минут — оно получается эластичным и не липнет к рукам. Теперь самое сложное — терпение: накрываю шар пленкой и оставляю в тепле на час, пока он не вырастет вдвое. Затем делю тесто на 10 частей, катаю шарики и даю им отдохнуть под полотенцем еще полчаса. Тем временем смешиваю творог с желтком, 40 г сахара и ванилью для начинки, а для крошки просто растираю пальцами смесь из 30 г муки, 30 г сахара и 30 г мягкого масла.

Разогреваю духовку до 190 °C, стаканом делаю углубления в заготовках, смазываю края взбитым яйцом, наполняю выемки творожной массой, сверху выкладываю ягоды (крупные режу пополам) и щедро посыпаю крошкой. Отправляю в духовку на 20–25 минут до золотистого цвета — вынимаю, перекладываю на решетку остывать, хотя горячие ватрушки со стаканом молока — это чистое счастье.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Получились настоящие «солнышки» на тарелке — золотистые, с ягодной сердцевинкой и сладкой посыпкой. Текстура идеальная: мягкое тесто, нежный творог и упругие ягоды, которые лопаются на языке.

Проверено редакцией
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