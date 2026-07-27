Забыла о шарлотке навсегда — этот пирог с яблоками и клюквой в 100 раз нежнее: поднимается шапкой и не оседает

Забыла о шарлотке навсегда — этот пирог с яблоками и клюквой в 100 раз нежнее: поднимается шапкой и не оседает

Беру яйца, сахар, молоко и муку — замешиваю жидкое тесто за 10 минут, добавляю нарезанные яблоки и горсть клюквы, и через полчаса в духовке уже готов пирог, который по нежности и аромату в сто раз превосходит шарлотку. Он получается влажным, маслянистым, с хрустящей карамельной корочкой и кисло-сладкой начинкой, которая тает во рту. Лимонная цедра добавляет свежести, а клюква — яркую ягодную нотку.

Для приготовления понадобится: 3 яйца, 1/2 ч. ложки соли, 180 г сахара, 170 мл теплого молока, 80 мл растительного масла, 300 г муки, 10 г разрыхлителя, 1 ст. ложка ванильного сахара (или 4–6 капель ванилина), цедра 1 лимона, 3 средних яблока, 50 г замороженной клюквы. Взбейте яйца с солью и сахаром до пены, влейте молоко и масло, добавьте сухие ингредиенты и цедру. Яблоки нарежьте кубиками, вмешайте в тесто вместе с клюквой. Вылейте в смазанную маслом форму, выпекайте при 180 °C 35–40 минут до сухой шпажки. Дайте немного остыть, подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за вечер, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила в тесто корицу и уменьшила сахар до 150 г, а клюкву заменила брусникой. Кстати, можно использовать любые ягоды — малину или смородину. Находка, а не рецепт!