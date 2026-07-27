Закрываю сезон зелени слоеными конвертиками — зимой разогреваю и подаю с соусом, как свежие

Беру готовое слоеное тесто, нарезаю на квадраты, в центр кладу начинку из рубленой петрушки, укропа, зеленого лука и творожного сыра с чесноком, складываю конвертиком, защипываю края и запекаю до румяной хрустящей корочки. Тесто поднимается, становится слоистым и невесомым, а начинка остается сочной, с ярким ароматом летней зелени и пикантной ноткой чеснока. Они вкусны и горячими, и теплыми, а главное — их можно заморозить на зиму и просто разогреть в духовке, когда захочется свежей выпечки. Идеально к супам, как перекус или закуска к чаю. Готовятся проще, чем пирожки, и всегда выглядят празднично.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 1 большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 200 г творожного сыра, 1 зубчик чеснока, соль, перец, 1 яйцо для смазки. Зелень мелко порубите, смешайте с творожным сыром, измельченным чесноком, солью и перцем. Тесто раскатайте, нарежьте квадратами 12×12 см, в центр выложите начинку, сложите конвертом, защипните края. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Запекайте при 200°C 15–20 минут до золотистости. Готовые конвертики можно заморозить, а зимой разогреть в духовке 5–7 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже напекла таких конвертиков — заморозила на зиму, а зимой разогрела к ужину, и они были как свежие. Я добавила в начинку тертый сыр пармезан и немного лимонной цедры. Кстати, можно брать любую зелень — шпинат или базилик. Находка, а не рецепт!