Никакого теста и дрожжей — мешаю яйца с мукой и за 10 минут получаю румяные пирожки-ленивцы

Никакого теста и дрожжей — мешаю яйца с мукой и за 10 минут получаю румяные пирожки-ленивцы

Отварные яйца, ветчина и зеленый лук — все, что нужно для этих пирожков без теста. Смешиваю ингредиенты в глубокой миске, выкладываю на сковороду и через пару минут с каждой стороны получаю румяные лепешки. Подаю со сметаной и свежей зеленью.

Ингредиенты

Отварные яйца — 3-4 шт., сырое яйцо — 1 шт., куриная ветчина — 100 г, мука — 50 г, зеленый лук — небольшой пучок, соль — по вкусу, растительное масло — для жарки, сметана и свежий укроп — для подачи.

Как готовлю

Сначала натираю на крупной терке отварные яйца и ветчину, мелко нарезаю зеленый лук. В глубокой миске соединяю все это с мукой и сырым яйцом, солю по вкусу и тщательно перемешиваю — масса должна быть густой и держать форму. Разогреваю сковороду с маслом, выкладываю массу столовой ложкой, слегка прижимая для небольших круглых пирожков. Обжариваю на среднем огне под крышкой по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаю горячими со сметаной и свежим укропом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат превзошел ожидания: яичные пирожки получились золотистыми и мягкими внутри, с приятным солоноватым вкусом. Тесто не липнет к рукам — мешаешь ложкой и сразу на сковороду.