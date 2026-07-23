Max Group заявила о непричастности к скандалу с «бумажным» НДС В Max Group опровергли причастность к делу о крупной схеме уклонения от налогов

Компания Max Group не имеет никакого отношения к делу о крупнейшей площадке «бумажного» НДС, сообщила РБК пресс-служба организации. В компании подчеркнули, что организация не является участником расследования и не взаимодействует по данному поводу с госорганами. Представители структуры также добавили, что узнают о развитии событий исключительно из сообщений в СМИ.

ООО «Макс» не является каким-либо участником по данному делу о теневой площадке, не участвовало в каких-либо следственных действиях и не взаимодействует по этому вопросу с какими-либо государственными структурами, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали предполагаемого организатора схемы с липовым НДС. По информации журналистов, сейчас организуется работа по экстрадиции подозреваемого в Россию. Задержанный может быть учредителем и директором ООО «Контер» из Великих Лук. Компания вела деятельность в сфере IT.

До этого в деле «бумажного НДС» уже появились новые эпизоды. Отмечалось, что в нем фигурировали более 20 человек из разных регионов России, их привлекли за уклонение от уплаты налогов через липовые сделки с компаниями-однодневками на крупнейшей платформе для оборота.