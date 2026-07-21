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21 июля 2026 в 09:01

Дрожжевое тесто в отставку: мешаю кефир с копченой грудкой и получаю сочные пирожки «Ленивцы» за 15 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Густое тесто на кефире, кубики копченой курицы и много рубленого зеленого лука — это не просто оладьи, а полноценные ленивые пирожки. Они сочные внутри, с золотистой корочкой снаружи, и их можно подавать со сметаной или как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты

Копченая куриная грудка (или любая копченость) — 150 г, яйцо — 1 шт., кефир комнатной температуры — 350 мл, мука — 170–190 г, сода — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., соль — 1/2 ч. л., зеленый лук — 1 пучок, вареное яйцо — 1 шт., растительное масло — для жарки.

Как готовлю

Сначала взбиваю яйцо с сахаром и солью, вливаю кефир и перемешиваю. Постепенно всыпаю муку, чтобы тесто стало густым, затем добавляю соду и тщательно размешиваю. Тем временем нарезаю копченую грудку и вареное яйцо кубиками, а зеленый лук мелко рублю. Смешиваю начинку с тестом — масса должна быть настолько густой, чтобы не стекать с ложки. Выкладываю порции на разогретую сковороду с маслом и жарю на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые оладьи перекладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Копченая грудка дает насыщенный дымный аромат, а зеленый лук — свежесть. Тесто густое, как на оладьи, но внутри чувствуется полноценная начинка. Советую подавать горячими со сметаной — макать одно удовольствие.

Проверено редакцией
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пирожки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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