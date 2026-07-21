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21 июля 2026 в 08:45

Перестала мучиться с долгим увариванием — варю крыжовник 20 минут: ягода к ягодке, сироп прозрачный

Фото: D-NEWS.ru
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Беру ягоды, засыпаю сахаром, добавляю немного воды и лимонный сок, довожу до кипения и варю ровно 20 минут, периодически помешивая. Крыжовник остается целым, не разваривается, сироп прозрачный, с изумрудным отливом. Вкус — кисло-сладкий, освежающий, с легкой цитрусовой ноткой. Готовое варенье разливаю по банкам и закатываю. Оно не темнеет, не засахаривается и хранится всю зиму.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг крыжовника, 1 кг сахара, 100 мл воды, сок 1/2 лимона. Ягоды переберите, вымойте, обсушите, удалите хвостики. В кастрюле смешайте крыжовник, сахар и воду, доведите до кипения на среднем огне, помешивая. Добавьте лимонный сок, убавьте огонь и варите 20 минут, снимая пену. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье — зимой банка улетела за вечер, дети мазали на блины. Я уменьшила сахар до 800 г и добавила ваниль для аромата. Кстати, вместо лимона можно взять апельсин — будет другой оттенок. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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